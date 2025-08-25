Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι προφυλακιστέος 57χρονος κατηγορούμενος για επτά πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο.

Ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου την Δυτικής Λέσβου, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Η υπεράσπιση ζήτησε εγκλεισμό σε κλινική

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο stonisi.gr, η υπεράσπιση επιχείρησε να διαταχθεί ο εγκλεισμός του κατηγορούμενου σε ψυχιατρική κλινική αντί της προφυλάκισης.

Ωστόσο, καθώς ο 57χρονος παρακολουθούνταν από ιδιώτη ψυχίατρο και όχι από γιατρό δημόσιας δομής, το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό.

Η δικαστική απόφαση προβλέπει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης από δημόσιο φορέα, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση της ψυχικής υγείας του κατηγορούμενου.

Ο συνήγορος του τόνισε πως υπήρχαν ήδη αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 57χρονος αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα «εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2021», ωστόσο αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του «έως ότου αποδειχθούν περαιτέρω τα υπόλοιπα με την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη».