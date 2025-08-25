«Η Interamerican και η Anytime ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες των ασφαλισμένων τους που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές, ενεργοποιώντας σε λιγότερο από 72 ώρες τη διαδικασία άμεσων και γρήγορων αποζημιώσεων».

Αυτό υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της εταιρείας ενώ γνωστοποιείται ότι, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 19 περιστατικά ζημιών σε Αττική, Αχαΐα, Χίο και Ζάκυνθο, με συνολική εκτίμηση που υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ. Η μεγάλη πλειονότητα αφορά κατοικίες, ενώ υπάρχουν και ζημίες που σχετίζονται με οχήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις σημειώνονται και ολικές καταστροφές.

Όπως τονίζεται, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην καταβολή αποζημιώσεων, με την πρώτη πληρωμή να ολοκληρώνεται μέσα σε 72 ώρες, και συνεχίζει άμεσα τη διαδικασία για την ταχεία αποζημίωση όλων των πληγέντων ασφαλισμένων.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής τους προσφοράς και της στήριξης της πολιτικής προστασίας, η Interamerican και η Anytime διέθεσαν εργαλεία πυρόσβεσης, όπως μάνικες και λοιπό εξοπλισμό, στο Σώμα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Αττικής (ΣΕΑΔ), συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Κρυονέρι και στην προστασία της Πάρνηθας και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής.

Παράλληλα, ο Όμιλος Interamerican στήριξε το έργο του The Love Van, το οποίο, μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Κάτω Αχαΐα (Πάτρα), βρίσκεται στην περιοχή και μαγειρεύει αφιλοκερδώς, ενώ σχεδιάζονται δράσεις σε συνεργασία με το Γραφείο Πωλήσεων στη Χίο και τον Δήμο Χίου για την υποστήριξη των γύρω περιοχών, όπως η Βολισσός.

Στο ίδιο πνεύμα, η Anytime, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία της απέναντι στα ζώα, ενίσχυσε οικονομικά το Dogs’Voice, συμβάλλοντας στην περίθαλψη και προστασία των ζώων που κινδύνευσαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας σε Αττική και Αχαΐα. Με την υποστήριξή της, δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν άμεσες ανάγκες σε τροφή, ιατρική φροντίδα και φιλοξενία, ώστε τα ζώα που επλήγησαν να βρουν ξανά ασφάλεια και φροντίδα.

«Με στόχο την άμεση φροντίδα σε κάθε ανάγκη, οι μονάδες υγείας του Ομίλου Interamerican και η οδική βοήθεια λειτουργούν συνεχώς, παρέχοντας 24/7 υποστήριξη στους ασφαλισμένους», καταλήγει η ανακοίνωση.