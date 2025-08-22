«Ποτέ δεν διψούσα για εξουσία. Αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

Η δήλωση ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα και έγινε κατά την συνέντευξη του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από την έξοδο από το μνημόνιο που υπέγραψε η αντιμνημονιακή κυβέρνηση του.

Λείπει η ενεργός πολιτική στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα. Ποιος τον εμπόδισε να την ασκήσει; Ο κ Τσίπρας είναι βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια πόσες και ποιες είναι οι παρεμβάσεις που έχει κάνει στη Βουλή; Οι ερωτήσεις προς τους αρμόδιους υπουργούς; Αν δεν κάνω λάθος μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού.

Δεν ασκεί κάποιος ενεργό πολιτική μέσω αυτών των πρωτοβουλιών; Τι παραπάνω χρειάζεται ένα πρόσωπο για να ασκήσει ενεργό πολιτική; Δηλαδή, οι βουλευτές που κάνουν όλα τα παραπάνω τι κάνουν; Παίζουν την κολοκυθιά;

Λείπει και η επαφή με τους ψηφοφόρους. Μάλιστα. Ποιος εμπόδισε τον κ. Τσίπρα να έχει επαφή με τους ψηφοφόρους. Κανένας. Δεν έχω υπόψη μου κάποιο απαγορευτικό επαφών του κ. Τσίπρα με τους ψηφοφόρους όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με τους ψηφοφόρους του χώρου που αποκαλείται προοδευτική δημοκρατική παράταξη.

Ο κ. Τσίπρας λοιπόν θα μπορούσε να ασκήσει ενεργό πολιτική και να έχει και επαφή με τους ψηφοφόρους. Απλά υπάρχει ένα θέμα. Δεν θέλει να το κάνει από κάποιο δεύτερο ρόλο. Θέλει τον πρώτο. Θέλει να το κάνει ως αρχηγός κόμματος. Δεν χωρά στο κοστούμι του βουλευτή.

Με λίγα λόγια, διψά για εξουσία.

Είναι φανερό ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μεθοδεύει την επιστροφή του στο πολιτικό σκηνικό με δικό του κόμμα. Δικαίωμα του.

Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν αφορά τον κ Τσίπρα αλλά το κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όσα χρόνια παρακολουθώ την πολιτική ζωή δεν έχω ξαναδεί κάτι ανάλογο. Ένας βουλευτής ενός κόμματος, πρώην πρωθυπουργός, να προαναγγέλλει την ίδρυση ενός κόμματος. Να γράφονται δεκάδες ρεπορτάζ για τις προθέσεις του. Να μην διαψεύδεται κανένα από αυτά. Και το κόμμα να σφυρίζει αδιάφορα.

Είναι φανερό ότι στο ΣΥΡΙΖΑ προεξοφλούν την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή περιμένουν τη ληξιαρχική πράξη της γέννησης του νέου κόμματος που θα είναι η ληξιαρχική πράξη του δικού τους πολιτικού τέλους. Περιμένουν με λίγα λόγια, το πότε θα διαλυθούν ησύχως.

Για αυτό η ίδρυση του «κόμματος Τσίπρα» είναι επιβεβλημένη. Για να μην τους αφήσει σε αγωνία. Και για να πάψουμε να ασχολούμαστε με το ερώτημα πότε θα κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Ας το κάνει να τελειώνουμε.