Γιώργος Μαζωνάκης: Η επόμενη μέρα μετά τη νοσηλεία

Eurokinissi Μετά από ένα ιδιαίτερα φορτισμένο διάστημα, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου και βρίσκεται πλέον εκτός του Δρομοκαΐτειου, επιχειρώντας να επιστρέψει στην καθημερινότητά του. Η έξοδός του από την κλινική έγινε με διακριτικότητα, με σεβασμό στην ιδιωτικότητά του και την ανάγκη για ηρεμία και αποφόρτιση. Ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε στην ψυχιατρική κλινική από το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου με εισαγγελική εντολή κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Ο ίδιος μέσω ανακοίνωσής του κατηγόρησε τα μέλη της οικογένειάς του ότι τον «τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί». Από την άλλη πλευρά, η οικογένειά του, υποστήριξε ότι μοναδικό τους μέλημα είναι η υγεία του τραγουδιστή.

Η είδηση της νοσηλείας του είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους θαυμαστές του και ευρύτερα στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ωστόσο, το κλίμα πλέον δείχνει να αλλάζει, με έμφαση στην υποστήριξη και τον σεβασμό προς τον ίδιο και τις ανάγκες του.

Eurokinissi

Η τελευταία ενημέρωση σχετικά με την ψυχολογική του κατάσταση έρχεται από τον δικηγόρο του. Η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» επικοινώνησε με τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο τραγουδιστής δεδομένης της συνθήκης βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία όλο αυτό που βίωσε.