ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο: “Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας”

ΑΠΟ GRACE TEAM

Το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική έπειτα από πρωτοβουλία της οικογένειάς του, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του και στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σήμερα πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι. Ο ίδιος εμφανίστηκε ευδιάθετος και συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη ο αγαπημένος τραγουδιστής δήλωσε ότι όλα είναι μια χαρά και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο τους δημοσιογράφους όσο και τον κόσμο που του στάθηκε.

 

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά… Όλα είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας. Όλα είναι πολύ καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ» δήλωσε ο ίδιος κατά την έξοδό του από την κλινική.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα.

Η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική πραγματοποιήθηκε με εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδελφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση, την Πέμπτη 14 Αυγούστου. Ο τραγουδιστής δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το Σάββατο 16 Αυγούστου, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη είχε εκδώσει ανακοίνωση, «για εκείνους σημασία έχει η υγεία και η ζωή του και οτιδήποτε άλλο δεν τους αγγίζει». Συγκεκριμένα, ανέφεραν: «Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Beach, please. Διακοπές με παιδιά

Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου καταγράφουν το... backstage των οικογενειακών διακοπών: την προετοιμασία, το χάος αλλά και τα μικρά μυστικά που κάνουν τις διακοπές με παιδιά λίγο πιο ανέμελες.

