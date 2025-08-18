O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο: “Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας”

Το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική έπειτα από πρωτοβουλία της οικογένειάς του, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του και στον καλλιτεχνικό χώρο.
Σήμερα πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι. Ο ίδιος εμφανίστηκε ευδιάθετος και συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη ο αγαπημένος τραγουδιστής δήλωσε ότι όλα είναι μια χαρά και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο τους δημοσιογράφους όσο και τον κόσμο που του στάθηκε.
«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά… Όλα είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας. Όλα είναι πολύ καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ» δήλωσε ο ίδιος κατά την έξοδό του από την κλινική.
Το συγκεκριμένο απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα.
Η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική πραγματοποιήθηκε με εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδελφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση, την Πέμπτη 14 Αυγούστου. Ο τραγουδιστής δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα.