O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο: “Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας”

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το Σάββατο 16 Αυγούστου, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη είχε εκδώσει ανακοίνωση, «για εκείνους σημασία έχει η υγεία και η ζωή του και οτιδήποτε άλλο δεν τους αγγίζει». Συγκεκριμένα, ανέφεραν: «Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».