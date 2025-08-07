Γνώρισε την κόλαση στην πιο τρυφερή ηλικία. Ο λόγος για μια 10χρονη στη Θεσσαλονίκη, που βίωνε εφιαλτικές στιγμές μέσα στο σπίτι του ζούσε, με δράστη τον σύντροφο της μητέρας της και συνεργό τον άνθρωπο που την έφερε στη ζωή.

Οι λεπτομέρειες σε αυτή τη νέα φρικώδη υπόθεση ανατριχιάζουν, με τον 37χρονο να κατηγορείται ότι βίαζε το ανήλικο παιδί, παρουσία της μητέρας του, που το κρατούσε ακινητοποιημένο.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 37χρονο σε βάρος 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η γυναίκα κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον σύντροφό της. Η ανήλικη επιβεβαίωσε στην αστυνομία τα καταγγελλόμενα, αλλά ανέφερε ότι κατά την τέλεση των πράξεων, η μητέρα της ήταν παρούσα και της κρατούσε τα χέρια, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτυπούσαν. Ανέφερε ακόμη ότι ο 37χρονος χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Προσπάθησε να διαφύγει από τη χώρα ο φερόμενος δράστης

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και ο μεν 37χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ’ όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Η ποινική δίωξη

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Οι δύο παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.