Οκτώ χρόνια μετά το ξέσπασμα του #MeToo στην βιομηχανία του θεάματος και ελάχιστο διάστημα αφού η woke κουλτούρα υπέστη γερό στραπάτσο από το οβάλ γραφείο του νυν Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το «uncancel» του Κέβιν Σπέισι που σιγοψήνεται περίπου εδώ και μία διετία (από το 2023 που είναι «καθαρός» από τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση), ήρθε πιο δυναμικά στο προσκήνιο με το 78ο Φεστιβάλ Καννών.

Στην όγδοη μέρα του Φεστιβάλ, ο 65χρονος Σπέισι εμφανίστηκε σε μια δεξίωση της οργάνωσης Better World Fun στο ξενοδοχείο Κάρλτον, που αν και δεν ήταν μέρος του επίσημου προγράμματος του φετινού Φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε υπό τη λάμψη της αίγλης του. Ο Σπέισι πήρε ένα βραβείο καριέρας και είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ομιλία όπου με δάκρυ συγκίνησης τόλμησε έναν παραλληλισμό ανάμεσα στον δικό του εξοστρακισμό από το Χόλιγουντ και τη μαύρη μοίρα του συγγραφέα Ντάλτον Τράμπο επί ημερών Μακαρθισμού και Μαύρης Λίστας (τότε που οι αριστεροί του Χόλιγουντ διώκονταν σε ένα απίστευτο κυνήγι μαγισσών). Σύγκρινε μάλιστα το Better World Fund με τον Κερκ Ντάγκλας που στήριξε τον Τράμπο, σεναριογράφο μεταξύ άλλων του «Σπάρτακου». «Ο Κερκ Ντάγκλας ρίσκαρε κι αργότερα είπε, είναι εύκολο για εμάς τους ηθοποιούς να υποδυόμαστε τον ήρωα στην οθόνη, να πολεμάμε τους κακούς και να υπερασπιζόμαστε τη δικαιοσύνη, αλλά στην αληθινή ζωή οι επιλογές δεν είναι πάντα τόσο καθαρές», είπε ο Σπέισι. Το «I’m still standing» που δανείστηκε από τον φίλο του Έλτον Τζον ήταν το ιδανικό κλείσιμο σε μια φορτισμένη ομιλία.

Δύο ημέρες μετά, ο Σπέισι εμφανίστηκε και στο προβεβλημένο 31ο γκαλά του ιδρύματος amfAR στο Hotel Du Cap, που φέτος συγκέντρωσε πάνω από 17 εκατομμύρια δολάρια για την έρευνα κατά του AIDS. Οι Duran Duran τραγούδησαν για τους προσκεκλημένους μεταξύ των οποίων ο Σπάικ Λι, ο Άνταμ Λάμπερτ, η Μισέλ Ροντρίγκεζ και ο Τζέιμς Φράνκο.

Πώς κάνεις «uncancel» τον διασυρμό

Τι εννοούμε όμως με τον όρο «uncancel του Κέβιν Σπέισι» και ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά, πόσοι δίνουν σημασία σε έναν πρώην σταρ που έπαψε να υφίσταται ως σταρ επί 8 χρόνια; Οι γενιές περνούν, οι καιροί αλλάζουν, τα κοινά στρέφονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, απασχολημένα με νέους σταρ-ινφλουένσερ και νέους ορίζοντες ανακαλύψεων στην οπτικοακουστική βιομηχανία. Πώς αποκαθιστάς την κουρελιασμένη φήμη;

Τυπικά ως «uncancel» εννοούμε την προσπάθεια ανάκτησης μέρους της περασμένης φήμης και των ευκαιριών καριέρας του Σπέισι, αφού εξοστρακίστηκε από το Χόλιγουντ και τον θεατρικό κόσμο του Λονδίνου του οποίου αποτελούσε μέρος ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Old Vic.

Οι κατηγορίες που «έσκασαν» εναντίον του το 2017 για σεξουαλικές επιθέσεις ήταν από τα πιο σοκαριστικά γεγονότα στην ιστορία της σόουμπιζ, ιδίως για όσους τον θαύμαζαν. Το «cancel» εκείνης της περιόδου υπήρξε καταιγιστικό στη διαβάθμισή του κι έφερε πολλές πληγές της βιομηχανίας στην επιφάνεια. Έφερε επίσης και μια δημόσια άκομψη παραδοχή της ομοφυλοφιλίας του Κέβιν Σπέισι από τον ίδιο (που ήταν ούτως ή άλλως γνωστή παγκοσμίως αλλά κάναμε όλοι ότι δεν γνωρίζαμε) και καμιά 30αριά άντρες που τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση κατά συρροή. Περιττό να αναφερθούμε στις γραφικές λεπτομέρειες των συμβάντων.

Μεγάλο ταλέντο, διπλοβραβευμένος με Όσκαρ Ά και Β΄ Ρόλου για δύο εμβληματικές ταινίες του αμερικανικού σινεμά, το «American Beauty» (2000) και τους «Συνήθεις Υπόπτους» (1996) και στυλοβάτης του NETFLIX στην κυριαρχία του στον κόσμο του streaming μέσω του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην αμίμητη σειρά «House of Cards», ο Σπέισι κατακρημνίστηκε σε δημόσια θέα. Απομακρύνθηκε άμεσα και το Netflix έβαλε στα ράφια και τη βιογραφία του Γκορ Βιντάλ στην οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κάποιοι είπαν πώς στο πρόσωπο το δικό του και σε εκείνο του μεγαλοπαραγωγού Χάρβεϊ Γουάινστιν (που παραμένει στη φυλακή) εξαντλήθηκε όλο το αμερικανικό #MeToo. Ωστόσο το ρεύμα δικαίωσης για τα θύματα κακοποίησης και σεξουαλικής παρενόχλησης εντός της σόουμπιζ, εξακολουθεί να υφίσταται έχοντας περάσει και στην Ευρώπη (έστω και με χρονοκαθυστέρηση ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ κρίθηκε πριν από λίγες ημέρες ένοχος για σεξουαλική επίθεση εναντίον δύο διαφορετικών γυναικών σε πλατό ταινίας το 2021 με ποινή φυλάκισης 18 μηνών). Την ίδια ώρα ο P. Diddy στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δικάζεται για sex trafficking και σκηνικά βίαιης κακοποίησης που ζηλεύει και ο χειρότερος εγκληματίας.

Είναι αλήθεια ότι ο Σπέισι ως ταλέντο με μεγάλο εκτόπισμα στο Χόλιγουντ που έχει συμβάλει στην εδραίωση της φήμης κολοσσών της βιομηχανίας, έχει φίλους σε υψηλά κλιμάκια. Κάθε άλλο παρά μυστικό είναι ότι ο ιδρυτής του Better World Fund είναι ο μεγιστάνας Τεντ Τέρνερ, ιδρυτής του δικτύου ενημέρωσης CNN. Επομένως στη δεξίωση του ιδρύματος που άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά του στον Σπέισι δίπλα στο κύμα της Κυανής Ακτής, υπήρχαν προσκεκλημένοι από όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας.

Η εκδήλωση ήταν ήπιας δημοσιότητας και αντιμετωπίστηκε ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας προώθησης της ταινίας «The awakening» όπου πρωταγωνιστεί ο Κέβιν Σπέισι, ένα πρότζεκτ χαμηλού μπάτζετ αλλά με αξιώσεις να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Aγορά του Φεστιβάλ Καννών (Marché du Film). ‘Εχει προηγηθεί και μια ταινία από το πανέρι (που λέγαμε κάποτε) β΄ διαλογής, την οποία ο ηθοποιός γύρισε σε ανύποπτο χρόνο. Τίτλος αυτής: «Peter Five Eight».

Τον Ιούλιο του 2023, ο Κέιβιν Σπέισι αθωώθηκε μετά από δίκη τεσσάρων εβδομάδων στο Δικαστήριο του Σάουθγορκ όπου αντιμετώπισε κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον τεσσάρων ανδρών. Επρόκειτο για μία από τις πιο προβεβλημένες δίκες στο πλαίσιο του #MeToo και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προηγουμένως – το 2022 – είχε απαλλαγεί από τις εναντίον του κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε αστική αγωγή που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη. Κάνοντας χρήση του δικαιώματός του να επιστρέψει ως αθώος και με τη βούλα της δικαιοσύνης πίσω στα χολιγουντιανά σαλόνια, ο ηθοποιός παλεύει με αυτό το comeback εδώ και αρκετό καιρό, είτε με διάσπαρτες τηλεοπτικές εμφανίσεις (συχνά ευσυγκίνητος, όπως έγινε σε εμφάνισή του στον Πιρς Μόργκαν) είτε με την τραχιά ευθύτητα και ειρωνεία που τον διακρίνει και που δεν είναι σίγουρο ότι τον βοηθάει (έχει ομολογήσει στον αέρα ότι υπήρξε «μακρυχέρης»).

Στο πλατό του «Λος Άντζελες: Εμπιστευτικό»

Πρόσφατα, τον Φεβρουάριο της φετινής χρονιάς, ο συμπρωταγωνιστής του Κέβιν Σπέισι στο «Λος Άντζελες: Εμπιστευτικό» (1997), Γκάι Πιρς, υποστήριξε δημοσίως ότι υπήρξε στόχος παρενόχλησης του Κέβιν Σπέισι στο πλατό της ταινίας (κάτι που είχε ξαναπεί το 2018).

Ο Σπέισι αντέδρασε βγαίνοντας στα social όπου χαίρει σχετικής αποδοχής και απάντησε σαν να μιλάει σε ένα παιδί: «Γκάι Πιρς, διάβασα τώρα τα σχόλια που έκανες για μένα, και ενώ θα προτιμούσα να μην χρειαστεί να προβληθεί αυτό (σ.σ. η απάντησή μου) στα μέσα ενημέρωσης, προφανώς έχεις τους δικούς σας λόγους για να θέλεις να γίνει ακριβώς αυτό. Αν έκανα κάτι που σε ενόχλησε, θα μπορούσες να είχες επικοινωνήσει μαζί μου. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση», είπε ο Σπέισι. Και απέρριψε τα σχόλια του Πιρς: «Θέλεις πραγματικά να μάθεις την απάντησή μου; Ωρίμασε. Δεν είσαι θύμα». Κοινώς, ο Κέβιν Σπέισι συμβούλεψε τον Γκάι Πιρς να μεγαλώσει.

Καθώς ο Αμερικανός ηθοποιός αγωνίζεται για να ξαναχτίσει ένα είδος καριέρας, αρκετοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να αποδείξει ότι «έχει αλλάξει» και ότι οι «μετοχές του είναι χαμηλές». Μήπως στην πραγματικότητα, πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να εξιλεωθεί μετά βαΐων και κλάδων ένας κάποτε μεγάλος σταρ, πλέον αδιάφορος στα μάτια των πολλών; Το «ξεσκόνισμα» μιας «βρώμικης εικόνας» είναι δύσκολη υπόθεση, πόσο μάλλον όταν δεν φαίνεται να έχει – για την ώρα – ο Σπέισι τα media με το μέρος του. Τα αφ’ υψηλού ρεπορτάζ περίσσεψαν στις ιστοσελίδες του ξένου τύπου από το γκαλά του Better World Fund.

Βραχυπρόθεσμη μνήμη, μακροπρόθεσμη αμνησία

Διάσημος γκουρού του PR, ειδικός σε θέματα διαχείρισης κρίσεων ονόματι Μαρκ Μπορκόβσκι, καταθέτει γνώση και εμπειρία σε σχετικό με την επαναφορά του Σπέισι, ρεπορτάζ του Guardian και δεν ανησυχεί. «Δεν είναι κάποιος που έχει εξαφανιστεί στον αιθέρα – το πάλεψε μέχρι τέλους και έχει ισχυρούς υποστηρικτές, γιατί τελικά έβγαλε σε πολλούς ανθρώπους, πολλά χρήματα», λέει για τον Κέβιν Σπέισι.

Όσον αφορά τη διαχείριση της εικόνας του Σπέισι, ο Μπορκόβσκι δηλώνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν «απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης και μακροπρόθεσμη αμνησία». Ίσως απλά ισχύει η στάση ότι όσο απομακρύνεσαι από τον θόρυβο ενός σκανδάλου τόσο πιο εύκολο είναι να αλλάξεις το συναίσθημα του κοινού, είτε αυτό είναι σωστό είτε λάθος.

Και καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μεταβάλλει και τη δημοσιογραφία, «η δουλειά ενός υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων στις μέρες μας δεν είναι να πείσει έναν συντάκτη, είναι να εκτοξεύσει τον αλγόριθμο», όπως λέει ο Μπορκόβσκι. Αν λοιπόν ο Κέβιν Σπέισι φέρνει «κλικ» με τα άρθρα που γράφονται για εκείνον ή με τα όσα λέει στα social media, θα δημιουργήσει θόρυβο, που είναι και το ζητούμενο. Όσο πιο πολλά τα κλικ, τόσο το καλύτερο. Το «uncancel» μπορεί να αργεί, αλλά «δουλεύεται» και μακριά από τη λάμψη των Καννών.