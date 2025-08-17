Αγαπημένος προορισμός των Ιταλών, οι Παξοί είναι ένα νησί με αρχοντικά βαμμένα σε έντονα χρώματα, με τον διάσημο ενετικό ελαιώνα, μουσικά φεστιβάλ, βοτσαλωτές παραλίες και μια λαμπερή τιρκουάζ θάλασσα.

Τι να κάνετε

• Η πρωτεύουσα Γάιος μαζί με τη Λάκκα και τον Λογγό είναι οι τρεις βασικοί οικισμοί των Παξών. Κάντε μια βόλτα στα στενά και θα ανακαλύψετε ένα νησί με διάχυτες ενετικές επιρροές και αρχοντικά σε τόνους μπορντό και ώχρας. Το λιμάνι και η μαρίνα Γαΐου προστατεύονται από τις νησίδες του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας, ενώ εδώ βρίσκεται και το άγαλμα του Παξινού πυρπολητή της Επανάστασης, Γιώργου Ανεμογιάννη. Το Μουσείο Παξών (τηλ. 26620 32566), επίσης στον Γάιο, φιλοξενεί μια μικρή λαογραφική συλλογή.

• Στο νησί υπάρχουν διάσπαρτοι μικροί οικισμοί με ονόματα που έχουν κατάληξη σε -άτικα (Μανεσάτικα, Μαστοράτικα, Μπογδανάτικα, κ.λπ.). Συνήθως πρόκειται για μικρές συνοικίες με λίγα σπίτια που έχουν πάρει το όνομα της οικογένειας που ζούσε ή ζει ακόμη εκεί. Κάνοντας ένα μίνι road trip, θα διαπιστώσετε ότι οι γειτονιές αυτές είναι χτισμένες μέσα στον ενετικό ελαιώνα με τις χαρακτηριστικές ψηλόκορμες ελιές.

• Το νησί έχει αρκετές παραλίες, ειδικά στην ανατολική πλευρά. Βουτήξτε στο

Λεβρεχιό, στο Μαρμάρι, στον Κήπο και στο Κηπιάδι. Οι Πλάκες είναι πολύ κοντά στον Γάιο, ενώ λίγο νοτιότερα βρίσκεται ο Μπάλος με τη βλάστηση να φτάνει ως την ακρογιαλιά. Στους δυτικούς Παξούς, ξεχωρίζουν η παραλία Γαλάζιο, όπως και οι Γαλάζιες σπηλιές, ενώ αγαπημένη είναι και η παραλία του Ερημίτη.

Μην χάσετε

• Κάντε μια κρουαζιέρα μέχρι τους Αντίπαξους, έναν παράδεισο με τις παραλίες Βρίκα, Μεσοβρίκα και Βουτούμι και έναν πέτρινο φάρο στο νότιο κομμάτι. Από τους ιστορικούς αμπελώνες των Αντίπαξων παράγεται το μαύρο αντιπαξιώτικο κρασί.

• To Paxos Reggae Festival αναμένεται φέτος στις 26 Αυγούστου. Διαχρονική αξία είναι το Μουσικό Φεστιβάλ Παξών, με έμφαση στην κλασική μουσική, που ξεκίνησε το 1986. Από τα ντόπια πανηγύρια σημαντικότερο είναι αυτό του Δεκαπενταύγουστου στο νησάκι της Παναγίας.

Yoga lovers και glamping

• Οι λάτρεις της γιόγκα μπορείτε να κάνετε συνεδρίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου στο Paxos Yoga Shala στη Λάκκα (τηλ. 6989-781174)

• Το Paxos Lemon Garden (τηλ. 6971-702792), στα Βλαχοπουλάτικα, προσφέρει εμπειρίες glamping με πολυτελείς σκηνές ανάμεσα στις ελιές, πισίνα, κοινόχρηστη κουζίνα και φροντισμένους κοινόχρηστους χώρους.