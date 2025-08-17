Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά κοντά σε σταθμό ηλεκτροδότησης, δήλωσαν κάτοικοι της πόλης νωρίς σήμερα το πρωί.

Τα αίτια των εκρήξεων αυτών που αναφέρθηκαν από κατοίκους δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Σαναά της Υεμένης επλήγη από «επίθεση», η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας ορισμένες γεννήτριές της, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι Al Masirah TV. Το τηλεοπτικό δίκτυο δε διευκρίνισε στην ενημέρωσή του ποιος ευθύνεται για την φερόμενη ως «επίθεση». Συνεργεία εργάζονται για να σβήσουν φωτιά που προκλήθηκε από το περιστατικό, πρόσθεσε το Al Masirah, επικαλούμενο πηγή της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με κατοίκους, τουλάχιστον δύο εκρήξεις είχαν ακουστεί νωρίτερα σήμερα στην Σαναά.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους στην Υεμένη δηλώνοντας ότι γίνονται σε απάντηση στις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι σε αυτό.

Οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης στο παρελθόν εξαπολύσει επιθέσεις κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης. Τον Μάιο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ξαφνική συμφωνία με τους αντάρτες Χούθι, βάσει της οποίας συμφωνήθηκε να σταματήσουν την εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον τους με αντάλλαγμα αυτοί να σταματήσουν τις επιθέσεις τους σε πλοία. Ωστόσο οι αντάρτες Χούθι δηλώνουν ότι δεν προβλέπεται στην συμφωνία να μην στοχοθετούν το Ισραήλ.