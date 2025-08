Δεκάδες πρόσφυγες – μετανάστες από την Αιθιοπία αγνοούνται στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, μετά το ναυάγιο πλεούμενου που τους μετέφερε μακριά από τις συγκρούσεις, τη φτώχεια και την εξαθλίωση των χωρών της αφρικανικής ηπείρου, με την ελπίδα να φθάσουν στις πλούσιες αραβικές χώρες του Κόλπου.

Τουλάχιστον 68 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), προσθέτοντας ότι αγνοείται η τύχη δεκάδων άλλων. «Στο στάδιο αυτό, 68 άνθρωποι που επέβαιναν στο πλεούμενο έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά μόνο 12 από τους 154 επιβάτες κατέστη δυνατό να διασωθούν. Η τύχη των εξαφανισμένων παραμένει άγνωστη», δήλωσε ο Αμπντουσάτορ Εσόεφ, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στην Υεμένη.

Το πλοίο βυθίστηκε στον Κόλπο του Άντεν στα ανοιχτά της νότιας επαρχίας Αμπιάν της Υεμένης, νωρίς την Κυριακή, σημείωσε ο Αμπντουσάτορ Εσόεφ και συμπλήρωσε πω; τα πτώματα 54 ανθρώπων ξεβράστηκαν στην ακτή στην περιοχή Χανφάρ, και 14 άλλοι βρέθηκαν νεκροί και μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο ενός νοσοκομείου στο Ζιντζιμπάρ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Αμπιάν.

Προηγούμενος απολογισμός πηγών στις δυνάμεις ασφαλείας έκανε λόγο χθες, Κυριακή, για τουλάχιστον 27 νεκρούς.

