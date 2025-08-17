Στη σύλληψη 46χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, η οποία το πρωί του Δεκαπενταύγουστου επιτέθηκε σε άντρα με καυστικό υγρό. Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου άνδρα.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών αρχών συνελήφθη η 46χρονη κατηγορούμενη το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Επίσης, συνελήφθη μια 44χρονη για συνέργεια, καθώς φέρεται να είναι αυτή που προμήθευσε στην 46χρονη το υγρό.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά, οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ