Στη φωτιά στη Λιθακιά Ζακύνθου η Πυροσβεστική αποφάσισε να εφαρμόσει την τακτική του αντιπύρ με στόχο να αποτρέψει τον κίνδυνο να καούν σπίτια στην κοινότητα. Το αντιπυρ ή backfire έχει θεσμοθετηθεί εκ νέου από το 2022 και ορίζεται ως ελεγχόμενη φωτιά που τίθεται προς την πλευρά του μετώπου. Στόχος είναι η συνένωση του μετώπου της πυρκαγιάς με το μέτωπο του αντιπυρός, με απώτερο σκοπό την αυτόματη κατάσβεση ή τη μείωση του ρυθμού εξάπλωσης της φωτιάς.

Στην περίπτωση της κατάκαυσης (Burn Out) αντίστοιχα, οι πυροσβέστες βάζουν ελεγχόμενη φωτιά, όχι στην πορεία του μετώπου, αλλά στην περίμετρό του. Δημιουργούν ουσιαστικά αντιπυρικές ζώνες ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα η πυρκαγιά να υπερπηδήσει τη ζώνη με ακτινοβολία ή κηλίδες.

Η χρήση της φωτιάς για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών προβλέπεται ως διαδικασία, μόνο όταν η φωτιά δεν μπορεί να ελεγχθεί με άλλα μέσα και εφόσον κρίνεται αναγκαία από τον επικεφαλής αξιωματικό της Πυροσβεστικής, που έχει την ευθύνη συντονισμού της επιχείρησης κατάσβεσης.

Πριν από την εφαρμογή του αντιπύρ καταρτίζεται ειδικό «Σχέδιο Εφαρμογής Αντιπυρός», ενώ ενημερώνονται η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δασική Υπηρεσία και η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου –εάν απαιτηθεί– να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών. Μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την προστασία από άμεσο κίνδυνο ζωής, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής μπορεί να προβεί σε χρήση της μεθόδου ελεγχόμενης καύσης χωρίς να συντάξει ειδικό «Σχέδιο Εφαρμογής Αντιπυρός».

Σημειώνεται πως, υπεύθυνοι για τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου είναι οι πυροσβέστες των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.ΔΕ), περισσότερο γνωστοί ως «δασοκομάντος».

Αν και στο εξωτερικό, ειδικά στις ΗΠΑ, είναι μια δεδομένη τακτική πυρόσβεσης, στην Ελλάδα ως μέθοδος χρησιμοποιείται σπανίως.