Δασεργάτες και εθελοντές πυροσβέστες σκοτώθηκαν, ενώ συμμετείχαν στην κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Σεϊτγκαζί, αγροτική περιοχή κοντά στο Εσκίσεχιρ της δυτικής Τουρκίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, εν μέσω καύσωνα και ισχυρών ανέμων και εξαπλώθηκε σε πεύκα και οξιές, παγιδεύοντας την ομάδα.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό αξιωματούχο, συνολικά 24 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 19 ήταν δασεργάτες, εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και οι 10 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Ο Γιουμακλί τους χαρακτήρισε «ήρωες του δάσους».

Μεταξύ των παγιδευμένων ήταν και ο Διευθυντής Δασών της Περιφέρειας του Εσκίσεχιρ, Ισμαήλ Τσετίν, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Αποστολή τους ήταν η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών για να εμποδιστεί η προέλαση της πυρκαγιάς. Παρά τις προσπάθειες, οι άνεμοι και οι θερμές και ξηρές συνθήκες οδήγησαν στην τραγωδία.

A massive fire rages in the forests of Eskişehir, Turkey. pic.twitter.com/KxNxITQSK2

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, η φωτιά είχε «καταβροχθίσει» περίπου 1.500 εκτάρια δάσους, με 1.200 κατοίκους κοντινών χωριών να αναγκάζονται να απομακρυνθούν, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, AFAD. 12 άλλοι υπέστησαν τραύματα και τρεις παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η φωτιά ξεκίνησε σε δασική περιοχή κοντά στα χωριά Μπουγιουκιαϊλά και Φετίγε και επεκτάθηκε στη γειτονική επαρχία του Αφιονκαραχισάρ.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.

Awful situation in Bilecik in northwestern Anatolia, Turkey. 11 firefighters have died fighting the fires in Turkey according to authorities.pic.twitter.com/AH2aPAqmHm

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 23, 2025