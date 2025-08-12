Ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη για να προστατεύσουν περιουσίες και να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είχαμε συνολικά μέχρι τώρα τρεις πυρκαγιές.

Η πρώτη και κύρια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και για την κατάσβεση της επιχειρούν συνολικά 20 εναέρια μέσα που εναλλάσσονται, εκ των οποίων ένα ελικόπτερο είναι για τον συντονισμό τους.

Η φωτιά κινείται προς Κάτω Αλισσό.

Η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Γλαύκος, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ελεγχθεί.

Η τρίτη είναι στην περιοχή Πλατάνι και είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής. Εκτός από τα επίγεια μέσα για την κατάσβεση της επιχειρούν και δύο αεροσκάφη «καναντέρ».

Μπαράζ μηνυμάτων «112»

Νέο μήνυμα για εκκένωση οικισμών εξέδωσε το 112, σύμφωνα με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στις κοινότητες Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Καμίνια και Ανεμόμυλος, του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την πόλη της Πάτρας, λόγω της φωτιάς που καίει στη Δυτική Αχαΐα.

Νωρίτερα με άλλο μήνυμα του 112 είχαν κληθεί οι κάτοικοι των οικισμών Ανω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα, Λευκός να απομακρυνθούν προς την Κάτω Αχαΐα.

«Πολύ δύσκολη η κατάσταση»

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ δύσκολη με τη φωτιά να κατευθύνεται νότια κάτι που μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα».

Ανέφερε επίσης ότι «έχουν σημειωθεί καταστροφές από τα σημεία που πέρασε η φωτιά σε οικήματα, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, ωστόσο δεν έχει περάσει εντός των οικισμών».

Κλειστή η Πατρών-Πύργου

Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στη νέα Εθνική Οδό Πατρών -Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά και από τον κόμβο ΒΙ.ΠΕ. προς την Εθνική Οδό Πατρών -Τριπόλεως.

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της ΒΙΠΕ Αχαΐας, με εντολή της Τροχαίας διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας.

Κλειστή και η Παλαιά Εθνική Οδός. — Olympia Odos (@OlympiaOdosSA) August 12, 2025

Ένας εγκαυματίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας 41 ετών έχει μεταφερθεί με εγκαύματα σε πρόσωπο και χέρια στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας.

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Άλλα δύο άτομα νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα.