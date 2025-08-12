Σοβαρές διαστάσεις τείνει να πάρει η φωτιά στην Βόρεια Χίο, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Ποταμιάς και κατακαίει εκτάσεις με δασική και χορτολιβαδική βλάστηση. Η φωτιά «τρέχει» με μεγάλη ταχύτητα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Από τις 3 το μεσημέρι με μηνύματα μέσω του 112 οι πολίτες προτρέπονται να φύγουν από τις περιοχές Πισπιλούντας και Νέας Ποταμιάς και να πάνε στην Βολισσό και από Σπαρτούντα να κατευθυνθούν προς Καρδάμυλα.

Μετά τις 3.30 μμ, με νέο μήνυμα κλήθηκαν οι πολίτες από Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς Βολισσό και στις 4.16 το 112 κάλεσε όσους βρίσκονταν στην Βολισσό, τα Λιμνιά, τη Λήμνο και τη Χωρή Χίου, να κατευθυνθούν προς την πόλη.

Σε δήλωση του σε τοπικά ΜΜΕ ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, υποστήριξε πως επιχειρησιακά οι δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την κάθοδο της φωτιάς πριν τον σκουπιδότοπο της Βολισσού.

Καταφθάνουν ακτοπλοϊκώς απο Μυτιλήνη πυροσβεστικές δυνάμεις

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (12/08) στη περιοχή Χάραδρα Χίου συνεχίζει ακόμα την καταστροφική πορεία της, με μεγάλες καταστροφές να σημειώνονται στο χωριό Βολισσός, όπου κάηκαν σπίτια και, σύμφωνα με πληροφορίες, και το σχολείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα ενισχυθούν από πυροσβέστες που βρίσκονται στη Μυτιλήνη και τον Πειραιά, οι οποίοι θα μεταβούν στη Χίο ακτοπλοϊκώς.