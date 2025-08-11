Ενώπιον του ανακριτή στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε σήμερα, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για κακοποίηση της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Καλούνται να απολογηθούν για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 37χρονος θα αρνηθεί τις κατηγορίες και θα υποστηρίξει πως η καταγγελία που έκανε η 10χρονη ήταν κατόπιν συνεννόησης με τη μητέρα της.

Το χρονικό της φρίκης

Σοκάρουν τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση βιασμού μίας 10χρονης. Το κουβάρι της σοκαριστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία της 24χρονης μητέρας του κοριτσιού πως ο 37χρονος σύντροφός της, τη χτυπούσε.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές, ο 37χρονος είχε βιάσει την ανήλικη κόρη της κατ’ εξακολούθηση.

Όταν κατέθεσε η ανήλικη ανέφερε πως μπροστά στους βιασμούς ήταν και η μητέρα της και μάλιστα της κρατούσε τα χέρια για να την ακινητοποιήσει κατά τις ασελγείς πράξεις. Μάλιστα, η 10χρονη ανέφερε ότι την χτυπούσαν συνεχώς και η μητέρα αλλά και ο σύντροφός της. Αμέσως συνελήφθη η μητέρα ενώ ο 37χρονος προσπάθησε να ξεφύγει.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη στον Προμαχώνα.