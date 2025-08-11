Πτωτικά κινείται σήμερα Δευτέρα ο χρυσός, με τους traders να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για τις προοπτικές των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).

Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,6% στα 3.378,49 δολάρια ανά ουγγιά, αφού την Παρασκευή έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Ιουλίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου υποχώρησαν κατά 1,4% στα 3.441,20 δολάρια.

«Η άμβλυνση των γεωπολιτικών εντάσεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία οδήγησε σε περαιτέρω πτώση του χρυσού, μετά την ανακοίνωση της Παρασκευής ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος», εξηγεί στο Reuters, ο ανώτερος αναλυτής της City Index, Ματ Σίμπσον.

Αλάσκα και πληθωρισμός

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα για να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η προσοχή εστιάζεται επίσης στα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ που αναμένονται την Τρίτη, με τους αναλυτές να αναμένουν ότι ο αντίκτυπος των δασμών θα βοηθήσει στον δομικό δείκτη να αυξηθεί κατά 0,3% σε ετήσιο ρυθμό 3,0% και να απομακρυνθεί από τον στόχο του 2% της Fed.

«Μια «καυτή» εικόνα θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω το δολάριο και να περιορίσει τα κέρδη του χρυσού, αν και υποψιάζομαι ότι η στήριξη θα παραμείνει συνολικά, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις», δήλωσε ο Σίμπσον.

Επίσης, στο επίκεντρο βρίσκονται οι εμπορικές συζητήσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 12ης Αυγούστου που έχει θέσει ο Τραμπ για μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Εν τω μεταξύ, οι κερδοσκόποι χρυσού της COMEX αύξησαν την καθαρή long θέση τους κατά 18.965 συμβόλαια σε 161.811 την εβδομάδα έως τις 5 Αυγούστου.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 0,5% στα 38,13 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 1,1% στα 1.317,90 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 0,1% στα 1.127,37 δολάρια.

Πηγή: ot.gr