Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ιταλίας μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από αλλαντίαση και τη νοσηλεία πολλών ακόμη σε Καλαβρία και Σαρδηνία.

Στο Ντιαμάντε της Καλαβρίας, μία τουριστική κωμόπολη στις ακτές της Τυρρηνικής θάλασσας, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες, ενώ περισσότεροι από 12 άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κοζέντσα, με τους δύο να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το τρίτο κρούσμα είναι μια 38χρονη γυναίκα στη Σαρδηνία, η οποία εμφάνισε συμπτώματα στα τέλη Ιουλίου αφού κατανάλωσε γουακαμόλε σε πανηγύρι στο Μονσεράτο κοντά στην πόλη Κάλιαρι. Η γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και τελικά κατέληξε.

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας ενεργοποίησε άμεσα τους προβλεπόμενους μηχανισμούς στις δύο περιφέρειες, για τη γρήγορη χορήγηση των αντιδότων στους ασθενείς.

Ποινική έρευνα

Η Εισαγγελία της Πάολα διεξάγει ποινική έρευνα για την υπόθεση, στο πλαίσιο της οποίας έχουν συλληφθεί τρεις άνθρωποι.

Πρόκειται για τον πλανόδιο πωλητή που φέρεται να διέθεσε μολυσμένα τρόφιμα, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι δύο εταιρειών που προμήθευσαν τις πρώτες ύλες. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια, καθώς και διάθεση επιβλαβών τροφίμων.

Στο «στόχαστρο» της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται και οι γιατροί για τον τρόπο, με τον οποίο διαχειρίστηκαν τα περιστατικά μετά την εισαγωγή των δύο θυμάτων της Καλαβρίας σε ιδιωτική κλινική στο Μπελβεντέρ Μαρίτιμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ασθενείς δεν έλαβαν την απαραίτητη θεραπεία και τους προτάθηκε να μεταβούν σε νοσοκομείο με καλύτερο εξοπλισμό, γεγονός που φέρεται να οδήγησε σε καθυστέρηση στη διάγνωση της αλλαντίασης και επιδείνωση της υγείας τους.

Μολυσμένο σάντουιτς;

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι όλα τα θύματα και οι ασθενείς είχαν καταναλώσει σάντουιτς με λουκάνικο και μπρόκολο από τον ίδιο πωλητή.

Το όχημά του κατασχέθηκε, με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι παρέμενε εκτεθειμένο στον ήλιο όλη την ημέρα – συνθήκη που πιθανόν συνέβαλε στην ανάπτυξη τοξινών.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονται από το Τμήμα Υγειονομικής Υπηρεσίας της Κοζέντσα και την τοπική αστυνομία.