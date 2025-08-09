Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου, καθώς θα διατηρηθούν οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο.

Ο καιρός από πλευράς φαινομένων θα είναι αίθριος. Λιακάδα θα κυριαρχήσει στις περισσότερες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ και τη νύχτα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα πλησιάσει στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς και τους 39-40 βαθμούς στα δυτικά τμήματα. Αρκετή θα είναι η ζέστη και στο ανατολικό Αιγαίο, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36-39 βαθμούς. Ωστόσο, το ισχυρό μελτέμι θα κρατήσει χαμηλότερες τις μέγιστες τιμές σε Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη με 31 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν σε θυελλώδεις εντάσεις 7-8 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-35 βαθμούς, με ισχυρούς βοριάδες στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 7-8 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με αίθριο καιρό και λιακάδα στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-36 βαθμούς Κελσίου, μεταβλητοί ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό 2-3 μποφόρ.

Σε συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

55 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.