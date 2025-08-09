Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι στον Κουβαρά Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.26 σε αγροτοδασική έκταση και κοντά βρίσκεται οικισμός.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.