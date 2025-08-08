Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που προβλέπει ο στρατός της χώρας να καταλάβει «την πόλη της Γάζας», ανέφερε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο X ο Μπαράκ Ραβίντ, ισραηλινός ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios και του CNN, επικαλούμενος πηγή του στην ισραηλινή κυβέρνηση, την οποία δεν κατονόμασε.

🚨🚨🚨Israeli prime minister’s office: “The security cabinet approved the prime minister’s proposal to defeat Hamas. The IDF will prepare to take control of Gaza City while providing humanitarian aid to the civilian population outside the combat zones” https://t.co/5SsrfxWYEL — Barak Ravid (@BarakRavid) August 8, 2025

Η έγκριση του σχεδίου ολοκλήρωσε συνεδρίαση διάρκειας 10 και πλέον ωρών, που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί.

Το σχέδιο για ανάληψη στρατιωτικού ελέγχου της πόλης της Γάζας έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Νετανιάχου δήλωσε την πρόθεση του Τελ Αβίβ να ελέγξει στρατιωτικά ολόκληρη τη Λωρίδα και εν μέσω αυξανόμενης κριτικής, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και από τη διεθνή κοινότητα για τον καταστροφικό, σχεδόν διετή, πόλεμο στην περιοχή. Η επιβολή πλήρους κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας θα απαιτούσε επιχειρήσεις εξάμηνης διάρκειας, κατά δημοσιεύματα του Τύπου του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου, «ο IDF (Ισραηλινός Στρατός) θα προετοιμαστεί για την ανάληψη ελέγχου της πόλης της Γάζας, παρέχοντας παράλληλα ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης».

Κατά την ίδια πηγή, το σχέδιο που εγκρίθηκε προβλέπει «τον αφοπλισμό της Χαμάς», «την επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», την «αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» και «τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και την «εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να ελέγξει ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα, προσθέτοντας όμως πως η πρόθεση δεν είναι η μόνιμη παραμονή: «Δεν θέλουμε να παραμείνουμε ως κυβερνών σώμα. Θέλουμε να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας και να παραδώσουμε τον έλεγχο σε αραβικές δυνάμεις».

Δεν έγινε γνωστό ποια αραβικά κράτη θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε τέτοια διοίκηση, ούτε υπήρξε αναφορά σε συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης.

Η πόλη της Γάζας, η μεγαλύτερη πόλη στον παλαιστινιακό θύλακα, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας.

Σύμφωνα με τον Ραβίντ, το σχέδιο προβλέπει εκκένωση του άμαχου πληθυσμού από την πόλη και εκκίνηση χερσαίας επίθεσης.

Δεν ξεκαθαρίζεται αν σχεδιάζεται η επιβολή ισραηλινής κατοχής σε όλη τη Δυτική Όχθη, κάτι που ανήγγειλε ο Νετανιάχου χθες.

Αντιδράσεις και εντάσεις

Το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συνεδρίασε υπό κλίμα έντασης. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, εξέφρασε επιφυλάξεις για την επέκταση της στρατιωτικής εκστρατείας, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε ότι «η πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου θεωρεί πως η εναλλακτική πρόταση δεν εξασφαλίζει την ήττα της Χαμάς, ούτε την επιστροφή των ομήρων». Ωστόσο, οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί και από το πλήρες υπουργικό συμβούλιο, το οποίο ενδέχεται να συνεδριάσει την Κυριακή.

Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται είναι η σταδιακή ανάληψη ελέγχου περιοχών της Γάζας, που παραμένουν εκτός ισραηλινού ελέγχου, με προειδοποιήσεις εκκένωσης στον άμαχο πληθυσμό.

Η πλήρης ανάληψη ελέγχου θα αναιρούσε την απόφαση του 2005, όταν το Ισραήλ απέσυρε στρατεύματα και πολίτες από τη Λωρίδα, διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο στα σύνορα, τον εναέριο χώρο και τις υποδομές.

Ακραία δεξιά κόμματα στο Ισραήλ κατηγορούν αυτήν την αποχώρηση για την ανάδειξη της Χαμάς στην εξουσία, το 2006.

Η Χαμάς χαρακτήρισε τις δηλώσεις Νετανιάχου «πραξικόπημα» κατά της διαπραγματευτικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι «επιδιώκει να θυσιάσει τους ομήρους» και «να συνεχίσει την επίθεση». Εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι οποιαδήποτε νέα διοίκηση στη Γάζα, που δεν προκύπτει από συμφωνία των Παλαιστινίων, θα θεωρείται κατοχική.

Κριτική από Άραβες και ΟΗΕ

Αραβικές χώρες ξεκαθαρίζουν ότι δε θα στηρίξουν καμία πρόταση διακυβέρνησης που δεν εγκρίνεται από τους Παλαιστινίους. Εκπρόσωπος της Ιορδανίας τόνισε στο Reuters ότι «η ασφάλεια στη Γάζα πρέπει να διασφαλιστεί μέσω νόμιμων παλαιστινιακών θεσμών».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει πρόταση της Αιγύπτου για τη δημιουργία προσωρινής διοίκησης από ανεξάρτητους παλαιστινίους τεχνοκράτες.

Τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισαν «βαθιά ανησυχητικές» τις πληροφορίες για επέκταση της στρατιωτικής εκστρατείας.

Μαζικές κινητοποιήσεις στο Ισραήλ – Αντιδράσεις από οικογένειες ομήρων

Το βράδυ της Πέμπτης, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας τερματισμό των εχθροπραξιών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων. Πολλοί κρατούσαν φωτογραφίες των κρατουμένων και εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων κάλεσε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου να απορρίψει την κλιμάκωση. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι ο στρατός θα υλοποιήσει όλες τις αποφάσεις της κυβέρνησης μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου.

This is not a movie scene, this is Gaza. Forced starvation in Gaza is an act of genocide. pic.twitter.com/IoUFltKRDX — Mohamad Safa (@mhdksafa) August 7, 2025

Όμηροι και ανθρωπιστική κρίση

Στη Γάζα εξακολουθούν να κρατούνται 50 όμηροι, εκ των οποίων 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Οι περισσότεροι που απελευθερώθηκαν, το κατάφεραν μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Οι συνομιλίες για κατάπαυση πυρός κατέρρευσαν τον Ιούλιο.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, έδειξαν ζωντανούς ομήρους σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Παράλληλα, εικόνες λιμοκτονούντων παιδιών από τη Γάζα συγκλονίζουν τη διεθνή κοινότητα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορεί τη Χαμάς ότι καταχράται την ανθρωπιστική βοήθεια, ισχυρισμό που η οργάνωση αρνείται.

Η Χαμάς, που ελέγχει τη Γάζα τα τελευταία 18 χρόνια, πλέον κατέχει αποσπασματικά μόνο τμήματα του θύλακα. Επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να προβλέπει οριστικό τερματισμό του πολέμου, κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έχει καταληφθεί περίπου το 75% του υπό πολιορκία θύλακα, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές, έπειτα από 23 μήνες πολέμου, με τον πληθυσμό να απειλείται από γενικευμένο λιμό, όπως προειδοποιούν ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η πλειοψηφία των δύο εκατομμυρίων κατοίκων έχει εκτοπιστεί πολλαπλές φορές.

«Πού να πάμε; Έχουμε εκτοπιστεί και ταπεινωθεί αρκετά», δήλωσε η 30χρονη Άγια Μοχάμαντ, η οποία επέστρεψε με την οικογένειά της στη Γάζα μετά από πολλαπλές μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ