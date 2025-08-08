Μόνο 4 από τα συνολικά 12 υποψήφια μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια για να λειτουργήσουν στη χώρα μας, φαίνεται θα λειτουργήσουν από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιστήμονες της ΕΘΑΑΕ «έκοψαν» και άλλες δυο υποψηφιότητες από τις αξιολογήσεις που κάνουν εντατικά αυτές τις ημέρες. Ετσι, η εισήγηση που θα παραδοθεί από την Αρχή εντός των επομένων εικοσιτετραώρων στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναμένεται να δίνει το «πράσινο φως» για να λειτουργήσουν από το Φθινόπωρο στα εξής τέσσερα υποψήφια Ιδρύματα:

– UNIC ATHENS (του πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου)

– Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια (σε συνεργασία με το Open University)

– The University of Keele (παράρτημα του ίδιου πανεπιστημίου στην Αθήνα)

– CITY (ευρωπαϊκό παράρτημα του University of York με έδρα την Θεσσαλονίκη).

Οι ίδιες πληροφορίες ωστόσο, αναφέρονται σε μια «μάχη παρασκηνίου» που δίνεται τις τελευταίες ημέρες πίσω από τις κλειστές πόρτες της ΕΘΑΑΕ, για να περάσουν την πρώτη φάση αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής κι άλλα υποψήφια για να λειτουργήσουν ως μη κρατικά ΑΕΙ από τα υπόλοιπα 8 που κατέθεσαν αρχικά αιτήσεις.

Τις τελικές αποφάσεις θα πάρει την ερχόμενη εβδομάδα η υπουργός Παιδείας αφού μελετήσει τις εισηγήσεις της Εθνικής Αρχής.