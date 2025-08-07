Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Μιζούρι και του Ιλινόις όταν ελικόπτερο χάθηκε από τα ραντάρ. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι αυτό κατέπεσε πάνω σε ένα πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή.

Οι τοπικές Αρχές έχουν σπεύσει στο σημείο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός KMOX του Σεντ Λούις μετέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης στο Χ: «Δύο νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπή κοντά στο Άλτον».

Σε ανάρτηση που έκανε αργότερα ανέφερε: «Η φωτιά έσβησε. Δύο νεκροί ήταν στο ελικόπτερο, όχι στη φορτηγίδα. Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματισμοί».

Βίντεο από το σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου