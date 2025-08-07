Φωτιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό διπλοκατοικίας, επί της οδού Φωτίου Κορυτσάς, στη Δραπετσώνα, στον δεύτερο όροφο, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο, ωστόσο, η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική. Στο σημείο βρίσκεται και ένα βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δύο άτομα από το διπλανό σπίτι, που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, απομακρύνθηκαν, όπως και οι κάτοικοι της μονοκατοικίας.

Σύμφωνα με το ertnews, αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σπάρτης από το ύψος της με τη συμβολή της οδού Καλλέργη.