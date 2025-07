Δύσκολες ώρες περνάει σήμερα η ελληνική επικράτεια, με τις προειδοποιήσεις για το εκρηκτικό κοκτέιλ καύσωνα, ξηρασίας και λίβα να βρίσκουν θλιβερή εφαρμογή σε Αφίδνες, Κύθηρα, Μεσσηνία, Εύβοια, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, με μεγάλες κι επικίνδυνες φωτιές να απειλούν δάση, καλλιέργειες, ζωικές μονάδες, σπίτια, οχήματα κι άλλες υποδομές.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Δροσοπηγή Αττικής, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.25 και χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς εξελίσσεται σε μικτή ζώνη δάσους και οικιστικού ιστού. Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει δυναμική κι έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και ορισμένα έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται και συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 145 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 44 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Τρίτο μήνυμα εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους του Κρυονερίου, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

Νωρίτερα είχαν σταλεί ακόμη δύο μηνύματα του 112 ώστε οι κάτοικοι των περιοχών Δροσοπηγή και Κρυονερίου να απομακρυνθούν απ’ αυτές. Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή της Δροσοπηγής απομακρυνθείτε μέσω Οδού Αφιδνών προς Αφίδνες και Εθνική οδό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυονέρι απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού για Αθήνα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σπίτια και οχήματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πέντε απεγκλωβισμοί.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιάννης Μονιάκης, ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Ωρωπού σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, ανέφερε ότι ένα μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε από την Δροσοπηγή, έχει μπει στην πλατεία του Κρυονερίου και καίει σπίτια. Τα μέτωπα είναι δύο, με το δεύτερο να βρίσκεται στα όρια του οικισμού Δροσοπηγής, όπου απειλούνται σπίτια και έχει καεί ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τον κ. Μονιάκη, η κατάσταση είναι δύσκολη και μη προβλέψιμη για την εξέλιξή της, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι σε μορφή πύρινων ριπών, εντάσεως 7-8 μποφόρ.

Συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9:30 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πιτσινάδες στα Κύθηρα. Οι ισχυροί άνεμοι, εντάσεως 6 μποφόρ, που πνέουν στην περιοχή, ενισχύουν τις φλόγες, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να έχει επεκταθεί και να εκκενώνονται πολλοί οικισμοί. Συνεχή είναι τα μηνύματα από το 112.

Οι κάτοικοι από Δρυμώνα, Δόκανα, Πιτσινιάνικα και Καλοκαιρινές καλούνται να απομακρυνθούν προς Λιβάδι.

Με προηγούμενα μηνύματα ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων από τους οικισμούς Αρωνιάδικα, Πιτσινάδες, Μυλοπόταμος, Αραιοί, Πίσω Πηγάδι, Κάτω Χώρα , Δουργιάνικα, Περλεγιάνικα, Λιανιάνικα και Κομηνιάνικα προς Λιμνιώνα και Ποταμό.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣#Kythira

🆘 Wildfire in your area

‼️ If you are in #Pitsinianika & #Kalokairines #Kythira move away to #Livadi

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 26, 2025