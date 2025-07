Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Στέφανο, στην περιοχή Δροσοπηγή Αττικής. ενώ μαίνονται τα πύρινα μέτωπα σε Εύβοια και Κύθηρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στη Δροσοπηγή, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.25 και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 102 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα, 36 οχήματα και δύο αεροσκάφη.

Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά που καίει στους πρόποδες της Πάρνηθας έχουν καλύψει τον ουρανό.

Αρχικά ήχησε το 112 με εντολή οι κάτοικοι της Δροσοπηγής να κινηθούν προς τις Αφίδνες και την Εθνική Οδό.

Στις 16:28 εστάλη ξανά μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για τους κατοίκους του Κρυονερίου, να απομακρυνθούν προς Εθνική Οδό.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wildfire in #Drosopigi #Afidnes of the regional unit of #East_Attica

‼️ If you are in #Krioneri, move away via #National_road to #Athens

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 26, 2025