Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι μαρτυρίες μεταναστών που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (HRW) για τις συνθήκες κράτησης σε τρεις εγκαταστάσεις κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) που η κυβέρνηση Τραμπ έχει μετατρέψει σε βασικό εργαλείο επιβολής της ισχύος της.

Αναγκάζονταν να τρώνε γονατιστοί στο πάτωμα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση και αναφέρει και ο Guardian, στο κέντρο κράτησης που λειτουργεί στο κέντρο του Μαϊάμι, κρατούμενοι ήταν στοιβαγμένοι κατά δεκάδες σε ένα κελί, δεν τους παρεχόταν φαγητό μέχρι τις 7 το απόγευμα και όταν αυτό έφτανε δεν τους επέτρεπαν να φάνε κανονικά, αλλά τους κρατούσαν τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη για να τρώνε γονατιστοί μέσα από δίσκους με φελιζόλ που υπήρχαν μπροστά τους στο πάτωμα.

Οι κρατούμενοι υποστήριξαν ότι η εξευτελιστική αυτή μεταχείριση αποσκοπούσε στο να τους κάνουν να αισθάνονται «σαν ζώα ή σκυλιά», όμως οι καταγγελίες δεν σταματούν εκεί.

Άντρες και γυναίκες στοιβαγμένοι σε λεωφορείο σε πάρκινγκ φυλακής

Σύμφωνα με άλλες καταγραφές, στις οποίες εκτός από το HRW συνέβαλλαν και οι οργανώσεις Americans for Immigrant Justice και Sanctuary of the South, στο κέντρο Krome North στο δυτικό Μαϊάμι, γυναίκες κρατούμενες αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες μπροστά στα μάτια των ανδρών που κρατούνταν εκεί, ενώ τους αρνούνταν πρόσβαση σε φροντίδα που να ανταποκρίνεται στο φύλο τους, σε ντους ή σε επαρκή τροφή.

Η φυλακή ήταν τόσο γεμάτη, ανέφεραν κάποιες κρατούμενες, που παρέμειναν για περισσότερες από 24 ώρες σε ένα λεωφορείο στο πάρκινγκ. Άνδρες και γυναίκες ήταν κλεισμένοι μέσα στο λεοφωρείο και τους έβγαζαν τις χειροπέδες μόνο όταν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουν τη μοναδική τουαλέτα εντός του οχήματος, η οποία βούλωσε γρήγορα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγιεινή του χώρου.

Όταν τελικά τους μετέφεραν εντός των εγκαταστάσεων, πολλοί πέρασαν έως και 12 ημέρες στριμωγμένοι σε ένα ψυχρό δωμάτιο υποδοχής που βάφτισαν la hierela – η παγοκύστη – χωρίς κρεβάτι ή ζεστά ρούχα, όπου αναγκαστικά κοιμούνταν στο κρύο τσιμεντένιο πάτωμα.

Άρνηση περίθαλψης, καταστολή και ξύλο

Αντίστοιχα στο κέντρο κράτησης Broward οι κρατούμενοι ανέφεραν ότι τους αρνούνταν συστηματικά την κατάλληλη ιατρική ή ψυχολογική φροντίδα.

Αρκετοί ανέφεραν ότι έλαβαν με τεράστια καθυστέρηση περίθαλψη και θεραπεία για τραυματισμούς και χρόνιες παθήσεις, ενώ το προσωπικό είχε οριακά εχθρικές αντιδράσεις στα αιτήματα τους. Τον Απρίλιο στη φυλακή του κέντρου του Μαϊάμι, το προσωπικό έκλεισε την κάμερα παρακολούθησης και μια «ομάδα ελέγχου ταραχών» κακοποίησε βάναυσα κρατούμενους που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη ιατρικής φροντίδας σε έναν από τους κρατούμενους που είχε συνεχή αιμόπτυση. Ένας κρατούμενος υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο.

Οι συλλήψεις επί Τραμπ είναι αθρόες

Και οι τρεις εγκαταστάσεις ήταν σοβαρά υπερπλήρεις, δήλωσαν οι πρώην κρατούμενοι. Στα μέσα Ιουνίου, ο αριθμός των μεταναστών που συλλαμβάνονταν σε εθνικό επίπεδο ήταν κατά μέσο όρο 56.400 ημερησίως, εκ των οποίων το 72% δεν έχει ποινικό ιστορικό. Ο ημερήσιος μέσος όρος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2024 ήταν 37.500, ανέφερε η HRW.

Οι ομάδες λένε ότι οι καταγεγραμμένες καταχρήσεις αντικατοπτρίζουν απάνθρωπες συνθήκες μέσα στις ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις μετανάστευσης, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο και την επακόλουθη ώθηση για την αύξηση των κρατήσεων και των απελάσεων.

Οι μαρτυρίες θυμίζουν έντονα καταγραφές από αντίστοιχα κέντρα κράτησης μεταναστών και προσφύγων ανά τον κόσμο, ενώ για το Αμερικανικό κοινό ξυπνούν μνήμες από τις περίφημες μυστικές φυλακές κατά την διάρκεια του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», όπως στο Άμπου Γκράιμπ και αλλού.