Επτά άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και τουλάχιστον άλλοι 23 τραυματίστηκαν μετά την παράσυρσή τους από όχημα έξω από νυχτερινό κέντρο του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ένας οδηγός, χτύπησε αρχικά με το όχημά του ένα καρότσι πώλησης τροφίμων και μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων έξω από ένα κλαμπ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός βγήκε από το όχημα, ξυλοκοπήθηκε και πυροβολήθηκε μετά τη σύγκρουση.

About 30 people were hurt early Saturday when a driver plowed into a crowd waiting in line outside an East Hollywood nightclub, according to police.https://t.co/pjUUKukNbT pic.twitter.com/qQxsyIctg6

