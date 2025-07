Έως και 15 εργάτες παγιδεύτηκαν σε κατάρρευση βιομηχανικής σήραγγας στην περιοχή Wilmington του Λος Άντζελες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης. Ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί τραυματισμοί.

Η κατάρρευση σημειώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της μοναδικής εισόδου της σήραγγας, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD), προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 100 διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η κατάρρευση της σήραγγας φαίνεται να προκάλεσε ζημιές στις γραμμές επικοινωνίας.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

LIVE Over 20 people trapped after an industrial tunnel collapses in Wilmington Los Angeles over 100 LAFD firefighters on site trying to rescue the workers… pic.twitter.com/rlRQQfmgkz

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 10, 2025