Ο ΠΑΟΚ καλωσόρισε τον Ιούλιο με τη μεταγραφή του Γκεγκ Τέιλορ. Ο 28χρονος αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τρία χρόνια και θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό 32.

Προκειμένου να τον υποδεχθεί στην Τούμπα ο «Δικέφαλος του Βορρά» ετοίμασε ένα βίντεο εμπνευσμένο από την καταγωγή του Τέιλορ, ο οποίος γεννήθηκε στο Γκρίνοκ της Σκωτίας. Βάσει σεναρίου ο διεθνής ποδοσφαιριστής υποδύεται έναν από τους ήρωες της οσκαρικής ταινίας Braveheart με πρωταγωνιστή τον Μελ Γκίμπσον.

He came from Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

He is ready to fight ⚔️

He is ready to play ⚽️

He is ready to conquer! 🦅

— PAOK FC (@PAOK_FC) July 1, 2025