Τα διαστημικά σχέδια του πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτη της SpaceX, γνώρισαν την περασμένη νύκτα μια νέα αποτυχία λόγω της έκρηξης του γιγάντιου πυραύλου του, του Starship, ενώ βρισκόταν στην εξέδρα εκτόξευσης για μια δοκιμαστική πυροδότησή του στη Starbase του Τέξας, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματίες.

«Την Τετάρτη στις 23:01 (τοπική ώρα), στη διάρκεια στατικής δοκιμής ρουτίνας στη Starbase, στο Τέξας, ο Starship 36 της SpaceX εμφάνισε καταστροφική βλάβη και εξερράγη», ανακοίνωσαν στη σελίδα τους στο Facebook οι αρχές της κομητείας του Κάμερον (Τέξας).

«Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κανένας τραυματισμός», διευκρίνισαν. «Πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης εφαρμόσθηκαν γρήγορα και διεξάγεται έρευνα για να προσδιορισθούν τα αίτια του περιστατικού».

Σε βίντεο που αναμεταδίδεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο πύραυλος -ψηλός σαν μια πολυκατοικία περίπου 40 ορόφων και ο πιο ισχυρός που έχει κατασκευασθεί ποτέ- πάνω στην εξέδρα εκτόξευσής του και στη συνέχεια μια γιγαντιαία πύρινη σφαίρα να τον τυλίγει.

Close Detailed Video of the SpaceX Starship Explosion from 1.8 miles Starbase, TX

