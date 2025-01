Η SpaceX εκτόξευσε τον πύραυλο Starship για την τελευταία του δοκιμαστική πτήση την Πέμπτη, αλλά το διαστημόπλοιο καταστράφηκε λίγο μετά την εκτόξευσή του.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ ανέφερε ότι οι έξι κινητήρες του διαστημοπλοίου φαίνεται να έκλεισαν, με την επικοινωνία να χάνεται 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της πτήσης.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG

— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025