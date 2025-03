Το γιγαντιαίο διαστημόπλοιο Starship της SpaceX εξερράγη στο διάστημα την Πέμπτη, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το Τέξας, οδηγώντας την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) να διακόψει την εναέρια κυκλοφορία σε περιοχές της Φλόριντα. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη αποτυχία φέτος στο διαστημικό πρόγραμμα του Ίλον Μασκ για τον Άρη.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν φλεγόμενα συντρίμμια στον ουρανό κοντά στη νότια Φλόριντα και τις Μπαχάμες, αφού το Starship διαλύθηκε στο διάστημα, λίγο μετά την ανεξέλεγκτη περιστροφή του και τη διακοπή λειτουργίας των κινητήρων του, σύμφωνα με τη ζωντανή μετάδοση της SpaceX.

Η SpaceX δημοσίευσε στο Διαδίκτυο ότι «το όχημα υπέστη μια ταχεία απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση και χάθηκε η επαφή».

Just saw Starship 8 blow up from our flight @elonmusk @SpaceX pic.twitter.com/RyDzUtXzpo

Αυτή η αποτυχημένη δοκιμή του Starship είναι η όγδοη στη σειρά. Ο Μασκ χαρακτήρισε την έκρηξη ως «μια μικρή οπισθοδρόμηση. Η πρόοδος μετριέται με τον χρόνο. Το επόμενο διαστημόπλοιο θα είναι έτοιμο σε 4 έως 6 εβδομάδες», έγραψε στο X, απαντώντας σε χρήστη στην πλατφόρμα του.

Η SpaceX διευκρίνισε ότι δεν υπήρχαν τοξικά υλικά στα συντρίμμια.

SpaceX lost another Starship shortly after launch from Texas during Flight 8 and we’re seeing flights now begin to divert/maneuver possibly due to the potential risk of debris off the coast of Florida into the Atlantic.@flightradar24 pic.twitter.com/IAaxBPageB

— Jon Ostrower (@jonostrower) March 7, 2025