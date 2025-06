Το φιλοπαλαιστινιακό καραβάνι, που ξεκίνησε από την Τύνιδα και μία ομάδα ακτιβιστών, που συμμετέχουν σε διεθνή πορεία, με αφετηρία το Κάιρο προς τη Γάζα, για να σπάσουν συμβολικά τον ισραηλινό αποκλεισμό, ανακόπηκαν σήμερα, το πρώτο στη Λιβύη και το δεύτερο κατά την έξοδο από το Κάιρο, όπως δήλωσαν οι διοργανωτές τους.

Περίπου 40 άνθρωποι που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Πορεία προς τη Γάζα (Global March) ανακόπηκαν περίπου 45 χιλιόμετρα ανατολικά του Καΐρου, «έμειναν μέσα στη ζέστη, χωρίς να τους επιτρέπεται να μετακινηθούν» και τα διαβατήριά τους κατασχέθηκαν, ανέφερε η συλλογικότητα σε μια ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περίπου 15 από αυτούς κρατούνται στα ξενοδοχεία τους στο Κάιρο. Ανάμεσά τους είναι Γάλλοι, Ισπανοί, Καναδοί, Τούρκοι και Βρετανοί πολίτες.

«Είμαστε ένα ειρηνικό κίνημα και σεβόμαστε τους αιγυπτιακούς νόμους», τονίζεται στο κείμενο, όπου καλούνται οι διπλωματικές αντιπροσωπείες να παρέμβουν ώστε να επιτραπεί η συνέχιση της πορείας.

Νίκος Παππάς: Απειλήθηκε η ελληνική αποστολή

Σε επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παππάς, που συμμετέχει στην ελληνική αποστολή, τον ενημέρωσε ότι οι αιγυπτιακές αρχές κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους, κοντά στο σημείο ελέγχου της Ισμαηλίας, προειδοποιώντας τους πως αν δεν αποχωρήσουν από το σημείο και δε σταματήσουν την πορεία τους προς τη Γάζα, κινδυνεύουν να απωθηθούν με χρήση βίας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος μετέφερε το μήνυμα του κ. Παππά στον Γιώργο Γεραπετρίτη, εκφράζοντας εύλογη ανησυχία για την τύχη των μελών της αποστολής κι αργά το βράδυ της Παρασκευής έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές, πως πραγματοποιήθηκε επικοινωνία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών με τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Αθήνα.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως μεταφέρθηκε το μήνυμα ότι η Ελλάδα καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να σεβαστούν, στο πλαίσιο της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας, τα δικαιώματα των ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην Ισμαηλία.

Επισημάνθηκε, επίσης, ότι μεταξύ των ελλήνων συμμετεχόντων υπάρχουν τρία μέλη της Βουλής των Ελλήνων και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το «μπλόκο» στη Σύρτη

Η αυτοκινητοπομπή «Soumoud», στην οποία συμμετέχουν, σύμφωνα με τους διοργανωτές 1000 Τυνήσιοι, Αλγερινοί, Μαροκινοί και Μαυριτανοί, ανακόπηκε από την πλευρά της το πρωί της Παρασκευής, στην είσοδο της πόλης Σύρτη στη Λιβύη, που τελεί υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος ασκεί την εξουσία στην ανατολική Λιβύη.

«Το καραβάνι εμποδίστηκε να εισέλθει στην πόλη της Σύρτης», στο κεντρικό-βόρειο τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα ένας από τους διοργανωτές, ο Τυνήσιος Ουάελ Ναουάρ, σε βίντεο στο Facebook.

Η οχηματοπομπή, η προώθησή της οποίας προς τη Γάζα θα εξαρτηθεί από το αν θα δώσουν την άδεια οι αιγυπτιακές αρχές, παραμένει αποκλεισμένη, καθώς το Κάιρο δεν έχει δώσει το πράσινο φως, σύμφωνα με τους διοργανωτές. «Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε αν θα περάσουμε ή όχι», πρόσθεσε ο Νουάρ.

Όπως είπε, πράκτορες της υπηρεσίας ασφαλείας λένε πως η διέλευση θα είναι δυνατή «σε μερικές ώρες», ενώ άλλοι λένε πως η Αίγυπτος «αρνείται, επομένως δεν θα περάσετε».

Σοκαρισμένοι από τη βία στο Κάιρο

Η Παγκόσμια Πορεία προς τη Γάζα, όπου συμμετέχουν περίπου 4.000 διαδηλωτές, από περίπου 50 χώρες, σύμφωνα με τους διοργανωτές, υπολόγιζε να διασχίσει με λεωφορείο το Σινά, μια ερημική περιοχή υπό υψηλή στρατιωτική επιτήρηση, για να φθάσει στην πόλη Αρίς, τουλάχιστον 350 χιλιόμετρα ανατολικά του Καΐρου, για να περπατήσει τα τελευταία 50 χλμ. μέχρι το αιγυπτιακό τμήμα της Ράφα.

«Δεν έχουμε παραβιάσει τον νόμο. Δεν έχουμε κάνει συγκέντρωση σε απαγορευμένη ζώνη», δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες, που έχει αποκλειστεί στον δρόμο σε ένα από τα βίντεο που απευθύνονται στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το πρωί της Παρασκευής, μια πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης στην πλατεία Ταλάατ αλ Χαρμπ, στο κέντρο του Καΐρου, που είχε αποκλειστεί από σημαντική αστυνομική δύναμη, κατέληξε σε μία προσαγωγή, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο από το σημείο.

Οι ακτιβιστές ελπίζουν ακόμη ότι θα λάβουν επίσημη άδεια, παρά τα πολλαπλά αρνητικά σήματα που στέλνουν οι αρχές.

Σύμφωνα με τη συλλογικότητα, δεκάδες ακτιβιστές διαφόρων εθνικοτήτων προσήχθησαν, τις τελευταίες ημέρες, κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο ή στα ξενοδοχεία τους. Ορισμένοι απελάθηκαν στη συνέχεια, άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Η βία με την οποία συνελήφθησαν, απελάθηκαν, απειλήθηκαν πολλοί άνθρωποι, είναι κάτι που δεν περιμέναμε», δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Χισέμ αλ Γάουι, ένας από τους συντονιστές της συλλογικότητας, στον λογαριασμό του στο Tik Tok.

Την Τετάρτη, το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών είχε τονίσει «τη σημασία των πιέσεων στο Ισραήλ, προκειμένου να άρει την πολιορκία της Γάζας», λέγοντας παράλληλα πως κάθε ενέργεια φιλοπαλαιστινιακής ξένης αντιπροσωπείας στο έδαφος της Αιγύπτου απαιτεί «προηγούμενη άδεια».