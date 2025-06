Εξακολουθεί να φλέγεται το Λος Άντζελες, μετά τις βίαιες ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων ενάντια στις μαζικές συλλήψεις μεταναστών και την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει Εθνοφρουρά στους δρόμους της Καλιφόρνιας.

Το περιστατικό εξελίσσεται σε μια ακόμα βαθιά πολιτική κρίση μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης και τοπικής εξουσίας, με εκατοντάδες συλλήψεις, διαδηλώσεις και νομικά ερωτήματα για τη συνταγματικότητα της παρέμβασης.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δριμύτατα τις αρχές της Καλιφόρνιας ως ανίκανες, ενώ ο Κυβερνήτης της Πολιτείας χαρακτήρισε εμπρηστική την απόφαση να σταλεί η Εθνοφουρά.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε πως το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να κινητοποιήσει πεζοναύτες «εάν η βία συνεχιστεί» στο Λος Άντζελες.

«Το υπουργείο Άμυνας κινητοποιεί αμέσως την Εθνοφρουρά προκειμένου να υποστηρίξει τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες. Εάν η βία συνεχιστεί, εν ενεργεία πεζοναύτες από τη βάση Πέντλετον θα κινητοποιηθούν επίσης – βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή», έγραψε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

The violent mob assaults on ICE and Federal Law Enforcement are designed to prevent the removal of Criminal Illegal Aliens from our soil; a dangerous invasion facilitated by criminal cartels (aka Foreign Terrorist Organizations) and a huge NATIONAL SECURITY RISK.

