Η Σασκάτσουαν (δυτικά) έγινε χθες Πέμπτη η δεύτερη καναδική επαρχία που κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, μετά τη Μανιτόμπα (κεντρικά), όπου την προηγουμένη οι αρχές διέταξαν 17.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

«Είμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρή κατάσταση», εξήγησε ο Σκοτ Μόου, ο επαρχιακός πρωθυπουργός στη Σασκάτσουαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Κάπου 4.000 κάτοικοι της επαρχίας απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους στην αρχή της εβδομάδας και, καθώς δεν αναμένονται βροχοπτώσεις, «λαμβάνουμε όλα τα πιθανά μέτρα για να προετοιμάσουμε τις κοινότητές μας», είπε. «Οι μετεωρολογικές προβλέπεις δεν είναι καλές. Φαίνεται ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο», συμπλήρωσε.

British Columbia has more than 360 active fires — more than any other Canadian province, according to the Canadian Interagency Forest Fire Center.

