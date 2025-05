Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ. Το βίντεο καταγράφει μια στιγμή μεταξύ του Προέδρου της Γαλλίας και της συζύγου, λίγα μόλις λεπτά μετά την προσγείωση του προεδρικού αεροσκάφους στο Ανόι του Βιετνάμ.

Την ώρα που η πόρτα του αεροσκάφους ανοίγει, η κάμερα καταγράφει τον Πρόεδρο Μακρόν να πισωπατά καθώς το χέρι της Μπριζίτ τεντώνει και φτάνει στο πρόσωπό του. Η κίνηση αυτή από πολλούς περιγράφηκε ως χαστούκι, από άλλους ως χάδι.

Συγκεκριμένα, η εικόνα που καταγράφηκε από το Associated Press στο διεθνές αεροδρόμιο του Ανόι, δείχνουν την πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους να ανοίγει και τον Εμανουέλ Μακρόν να εμφανίζεται στην είσοδο.

Αμέσως μετά το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν εμφανίζονται στο πλάνο και κατευθύνεται στο πρόσωπο του Προέδρου της Γαλλίας ο οποίος στρέφει το πρόσωπο και υποχωρεί κάνοντας ένα βήμα πίσω.

Στη συνέχεια κοιτά μπροστά προς την κάμερα και απευθύνει μια χειρονομία χαιρετισμού.

Η σκηνή είναι σύντομη και όχι αρκετά σαφής με αποτέλεσμα να προκαλέσει σειρά ερμηνειών.

Στην αρχή, η Γαλλική Προεδρία είπε ότι πρόκεται για fake news. Μετά επανήλθε δίνοντας την εκδοχή, ότι το ζεύγος Μακρόν ήταν σε μια στιγμή χαλαρότητας, έλεγαν αστεία.

«Ήταν μια στιγμή που ο πρόεδρος και η σύζυγός του χαλάρωναν για τελευταία φορά πριν από την έναρξη του ταξιδιού, αστειευόμενοι», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι μια στιγμή συντροφικότητας. Δε χρειαζόταν κάτι περισσότερο για να ρίξει νερό στον μύλο των συνομωσιολόγων», πρόσθεσε η πηγή, κατηγορώντας φιλορωσικούς λογαριασμούς για αρνητικά σχόλια σχετικά με το περιστατικό.

