Ένα πλάνο των Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς και Κρι Στάρμερ από το ταξίδι τους στο Κίεβο ήταν αρκετό για προκαλέσει πανδαιμόνιο στις θεωρίες συνομωσίας. Στα πλάνα φαίνεται ο πρόεδρος Μακρόν, με μία γρήγορη κίνηση, να παίρνει κάτι από το τραπέζι και να το κρατά στο χέρι του.

Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να πουν ότι επρόκειτο για ναρκωτικά. Ο ακροδεξιός παραγωγός, συνωμοσιολόγος και κάτοχος της σελίδας InfoWars, Άλεξ Τζόουνς έσπευσε να γράψει «Ο Μακρόν, ο Στάρμερ και ο Μερτς καταγράφηκαν σε βίντεο κατά την επιστροφή τους από το Κίεβο. Μια σακούλα με λευκή σκόνη στο τραπέζι. Ο Μακρόν την κρύβει γρήγορα, ο Μερτς κρύβει το κουτάλι. Δεν δίνονται εξηγήσεις. Ο Ζελένσκι, γνωστός λάτρης της κοκαΐνης, μόλις τους είχε φιλοξενήσει. Και οι τρεις «ηγέτες» φαίνονται εντελώς τρελαμένοι» αναφέρει στην ανάρτησή του.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h

Η υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας χρησιμοποίησε και εκεί τα συγκεκριμένα πλάνα για να επιτεθεί στους τρεις ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και στον Ζελένσκι. «Στο βίντεο εμφανίζονται ο Γάλλος πρόεδρος, ο Βρετανός πρωθυπουργός και η Γερμανίδα καγκελάριος.

Αφού έσπρωξαν τον Ζελένσκι σε άλλη μια κολασμένη ίντριγκα για να διαταράξουν τη διευθέτηση και να συνεχίσουν την αιματοχυσία στην Ευρώπη, όπως στο ανέκδοτο, ο Γάλλος, ο Άγγλος και ο Γερμανός μπήκαν στο τρένο και … φύσηξαν. Προφανώς, τόσο πολύ που ξέχασαν να βγάλουν τα όργανά τους (τσάντα και κουτάλι) πριν φτάσουν οι δημοσιογράφοι» αναφέρει αρχικά στο μήνυμά της.

Στη συνέχεια η κυρία Ζαχάροβα επισημαίνει: «Η μοίρα της Ευρώπης αποφασίζεται από κάθε άποψη από εξαρτημένους προσωρινούς. Απίστευτα πλάνα. Είναι σαν να ανοίγει ο ίδιος ο Παντοδύναμος το πέπλο αυτής της βρωμερής συμμορίας στον κόσμο, ώστε «όσοι έχουν μάτια να δουν».

Το 2022, ρώτησα έναν δυτικό πρέσβη: «Πώς μπορείτε να προμηθεύετε όπλα στον ασταθή ναρκομανή Ζελένσκι, ο οποίος έχει πάρει κοκαΐνη εδώ και πολλά χρόνια;». Και πήρα την απάντηση: «Είναι φυσιολογικό φαινόμενο για την ΕΕ – πολλοί δυτικοί αρχηγοί κρατών το χρησιμοποιούν».

Όλα τα παραπάνω προκάλεσαν την αντίδραση από το Ελιζέ. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η ενότητα της Ευρώπης γίνεται ενοχλητική και τονίζει πως αυτό που έσπευσε να κρύψει ο πρόεδρος Μακρόν δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα χαρτομάντηλο.

«Όταν η ευρωπαϊκή ενότητα γίνεται ενοχλητική, η παραπληροφόρηση φτάνει στο σημείο να κάνει ένα απλό χαρτομάντιλο να μοιάζει με ναρκωτικό. Αυτή η ψευδής είδηση διαδίδεται από τους εχθρούς της Γαλλίας, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση έναντι της παραπληροφόρησης» ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

— Élysée (@Elysee) May 11, 2025