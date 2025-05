Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ανακοίνωσε απόψε ότι ελήφθη η απόφαση για την άρση των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Συρίας.

«Σήμερα, πήραμε την απόφαση να άρουμε τις οικονομικές κυρώσεις μας κατά της Συρίας. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον συριακό λαό να ανοικοδομήσει μια νέα, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική Συρία. Η ΕΕ στάθηκε πάντα στο πλευρό των Σύρων τα τελευταία 14 χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει» ανέφερε σε ανάρτησή της.

Today, we took the decision to lift our economic sanctions on Syria.

We want to help the Syrian people rebuild a new, inclusive and peaceful Syria.

The EU has always stood by Syrians throughout the last 14 years – and will keep doing so.

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025