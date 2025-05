Όσο πλησιάζει η Πέμπτη, ημέρα που έχουν προγραμματιστεί οι απευθείας διαπραγματεύσεις για τον ρωσοουκρανικό πόλεμο, στην Κωνσταντινούπολη, τόσο περισσότερο νερό πέφτει στον μύλο των ανατροπών, θέτοντας εν αμφιβόλω ακόμα και την ίδια τη συνάντηση.

Στις τελευταίες καταιγιστικές εξελίξεις καταγράφεται μια δήλωση του συμβούλου της ουκρανικής προεδρίας, το βράδυ της Τετάρτης, που απομακρύνει από την αυριανή εξίσωση και τον μέχρι πρότινος σίγουρο παράγοντα, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως συγκεκριμένα δήλωσε ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, ο ουκρανός πρόεδρος θα αποφασίσει αν θα διαπραγματευτεί με τη ρωσική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες της Πέμπτης, στην Κωνσταντινούπολη, εάν ο Πούτιν δεν είναι παρών, πιθανολογώντας ακόμα και ματαίωση των συζητήσεων.

«Δεν βλέπω κανένα νόημα» στις διαπραγματεύσεις χωρίς τη συμμετοχή του ρώσου προέδρου, είπε χαρακτηριστικά

