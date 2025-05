Με μια παρέλαση από σταρ, με πρώτο τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ξεκίνησε χθες το απόγευμα στις 19:15 (20:15 ώρα Ελλάδας) το κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών σ’ ένα κόσμο που σπαράσσεται από τις συγκρούσεις, από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα, και με ένα άρθρο που υπογράφεται από δεκάδες προσωπικότητες του σινεμά.

«Εμείς, καλλιτέχνες και ηθοποιοί του πολιτισμού, δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί την ώρα που μια γενοκτονία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα», δηλώνουν σήμερα στη γαλλική εφημερίδα Libération ο ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ, οι αμερικανοί ηθοποιοί Σούζαν Σάραντον ή Ρίτσαρντ Γκιρ .

Πρόκειται για ένα κείμενο πολύ συμβολικό, που σηματοδοτήθηκε από την απονομή ενός τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στον 81χρονο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένα θρύλο του σινεμά και σφοδρό επικριτή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για το σύνολο της καριέρας του.

Στο κείμενο αποτίεται επίσης φόρος τιμής στην παλαιστίνια φωτορεπόρτερ Φάτιμα Χασούνα, που σκοτώθηκε στα μέσα Απριλίου σε ισραηλινό βομβαρδισμό και είναι η κύρια πρωταγωνίστρια ενός ντοκιμαντέρ που είναι προγραμματισμένο σε ένα παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ.

«Σε τι χρησιμεύουν τα επαγγέλματά μας, αν δεν είναι για να αντλούμε διδάγματα από την Ιστορία, από στρατευμένες ταινίες, αν δεν είμαστε παρόντες για να προστατεύσουμε τις καταπιεσμένες φωνές;», ρωτούν οι 380 υπογράφοντες αυτή την έκκληση, η οποία θα δημοσιευθεί επίσης στο Variety, την αμερικανική βίβλο του κινηματογράφου.

Οι προσωπικότητες που υπογράφουν καλούν σε δράση «για όλες αυτές και αυτούς που πεθαίνουν μέσα στην αδιαφορία». «Ο κινηματογράφος οφείλει να μεταφέρει τα μηνύματά τους», γράφουν ακόμα.

Σύμφωνα με μια από τις συλλογικότητες που είχαν την πρωτοβουλία για το άρθρο και ερωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών, η ηθοποιός Ζουλιέτ Μπινός, ήταν αρχικά μεταξύ αυτών που είχαν υπογράψει, αλλά το όνομά της δεν υπήρχε μεταξύ των 34 που αναφέρθηκαν αρχικά από τη Libération.

Το Φεστιβάλ αφιέρωσε χθες, Δευτέρα, την παραμονή της έναρξής του σε έναν άλλο πόλεμο, αυτόν που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία, με την προβολή τριών ντοκιμαντέρ.

Αλλαγές στον κανονισμό ένδυσης

Η νέα οδηγίαξεκαθαρίζει: καμία πλήρης γύμνια στο κόκκινο χαλί, καμία τουαλέτα με ουρά που μπλοκάρει διαδρόμους ή καταπίνει καλεσμένους.

Η αιτιολογία; «Για λόγους ευπρέπειας», φυσικά. Οι υπεύθυνοι επισημαίνουν ότι απλώς επικαιροποίηση των ήδη υπαρχοντων κανόνων.

Παραγωγοί από την Ελλάδα στο Cannes Docs

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει και φέτος τέσσερις παραγωγούς από την Ελλάδα στο κορυφαίο πρόγραμμα Cannes Docs, στο Marché du Film του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, τη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά του κόσμου. Από το 2018, το Φεστιβάλ έχει ξεκινήσει μια εντατική προσπάθεια για την προώθηση του ελληνικού σινεμά στις Κάννες, προβάλλοντας δημιουργούς και πρότζεκτ σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα από ολόκληρο τον κόσμο.

Φέτος, οι παραγωγοί, οι οποίοι συμμετείχαν στο Agora Docs in Progress του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ειδική εκδήλωση στις 18 Μαΐου, σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών με στόχο την εύρεση συμπαραγωγών, διεθνών πωλήσεων και φεστιβαλικής πρεμιέρας. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις τέσσερις αντιπροσωπείες που φιλοξενούνται φέτος από το Cannes Docs. Η συμμετοχή στο Cannes Docs, το οποίο επικεντρώνεται στα ντοκιμαντέρ του αύριο, ενισχύεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου «SUB 6.3 – Εξωστρέφεια Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης».

Ελληνικές συμπαραγωγές

Φέτος στο Φεστιβάλ Καννών συμμετέχουν και τρεις ελληνικές, καθώς και μία κυπριακή συμπαραγωγή.

Η μικρού μήκους ταινία I’m Glad You’re Dead Now του Παλαιστίνιου Tawfeek Barhom επιλέχθηκε στο διαγωνιστικό μικρού μήκους του Φεστιβάλ. Την παραγωγή υπογράφουν ο Tawfeek Barhom, ο Άκης Πολύζος και ο Στέλιος Κοτιώνης (Foss Productions). Συμπαραγωγός είναι η εταιρεία KIDAM από την Γαλλία με co-producer τον Alexandre Perrier. Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από ελληνικό συνεργείο τον Ιούλιο του 2024.

Παράλληλα, στο διαγωνιστικό τμήμα Immersive του Φεστιβάλ παρουσιάζονται δύο ελληνικές συμπαραγωγές. Η πρώτη είναι η ταινία Beyond the Vivid Unknown των Τζον Φιτζέραλντ και Γκόντφρι Ρέτζιο, μία εγκατάσταση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε παραγωγή του ιδρύματος Ωνάση. Η ταινία αποτελεί συνεργασία του Onassis ONX με το στούντιο για ταινίες και animation Asteria και την εταιρεία παραγωγής Pressman Films. Στο ίδιο τμήμα παρουσιάζεται η VR ταινία The Exploding Girl, σε σκηνοθεσία Caroline Poggi και Jonathan Vinel. Η ταινία είναι μια παραγωγή της Atlas V και της Byrd, που αποτελεί το νεοσύστατο κινηματογραφικό τμήμα της ελληνικής εταιρείας TopCut Modiano.

Επίσης, η νέα ταινία του Nadav Lapid, Yes, θα προβληθεί στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στις Κάννες. Η ταινία είναι συμπαραγωγή με την κυπριακή εταιρεία παραγωγής AMP Filmworks και τους Μάριο Πιπερίδη, Ζήνων Παύλου και Σεσίλια Τσελεπίδη.

Οι δράσεις εξωστρέφειας στο Φεστιβάλ των Καννών υποστηρίζονται από το υπουργείο Πολιτισμού, το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου «SUB 6.3 – Εξωστρέφεια Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» και το υπουργείο Τουρισμού.