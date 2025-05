Μια εμβυθιστική τρισδιάστατη ηχητική παράσταση στο απόλυτο σκοτάδι. Με αφετηρία τη σειρά podcast που κυκλοφορεί ήδη στο Spotify, οι αφηγήσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυθήρων ζωντανεύουν στο Θέατρο Άβατον για τρεις ημέρες (16, 17 & 18 Μαΐου), προσκαλώντας τον θεατή σε ένα βιωματικό ταξίδι στο νησί και τον μεταφυσικό του κόσμο. Πρόκειται για την πρωτότυπη ηχητική παράσταση «Πρόσεξε μην νυχτωθείς εις την Παλαιόχωρα: μια κυθηραϊκή εμπειρία» της Ελίζας Σόρογκα.

Τι εννοούμε ακριβώς; Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, τα μάτια σιωπούν και η αφήγηση ξεδιπλώνεται σαν τελετουργία, ντυμένη με τρισδιάστατα ηχοτοπία που αναπαριστούν το ανατριχιαστικό πέρασμα φαντασμάτων, το μαγεμένο τραγούδι των νεραϊδών, τους καλπασμούς και τις απόκοσμες κραυγές στις ρεματιές, το κλάμα των αβάπτιστων μωρών στις λαγκαδιές και τον εκκωφαντικό θόρυβο του «ξενολαού», του τάγματος των ξωτικών και των δαιμόνων που παρελαύνει τις νύχτες, θρύλου που δημιουργήθηκε από τον απόηχο που άφησε στο συλλογικό ασυνείδητο η επιδρομή του πειρατή Μπαρμπαρόσα.

Η σκηνοθέτιδα εμπνεύστηκε αυτή τη μη συμβατική προσέγγιση των κυθηραϊκών θρύλων και δοξασιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας τρισδιάστατης ηχογράφησης (binaural recording). Τις ηχογραφήσεις πλαισιώνουν πρωτότυπα ηχοτοπία που καταγράφηκαν στον ίδιο το θρυλικό τόπο των Κυθήρων (ειδικά για το συγκεκριμένο project) και συνθέσεις του διεθνούς φήμης ηχητικού καλλιτέχνη και συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής Τζεφ Βάγγερ. Το έργο μετατρέπεται με αυτό τον τρόπο σε ένα ηχητικό ταξίδι στον κόσμο των θρύλων του Τσιρίγου, που φέρνει το παρελθόν στο μέλλον, διατηρώντας αναλλοίωτα τα στοιχεία της πολιτιστικής του ταυτότητας.

Η Ελίζα Σόρογκα είναι καλλιτέχνις παραστατικών τεχνών και σκηνοθέτις. Η δουλειά της πραγματεύεται τις αναπαραστάσεις του «ανοίκειου» και τη μετουσίωση της καθημερινής ζωής σε παραστατική τέχνη. Η ίδια απέσπασε το πρώτο βραβείο σύγχρονης τέχνης στον 11 ο Διεθνή Διαγωνισμό Arte Laguna Prize της Βενετίας στην κατηγορία Performance & Video Art (Μάρτιος 2017) με το έργο ‘Women in Agony’. Για το σύνολο του έργου της βραβεύτηκε από την ARTWORKS στο 3 Ο Πρόγραμμα Υποστήριξης καλλιτεχνών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (2020 – 2021).

Το 2018 παρουσίασε την παράσταση «Ρίζες» στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Έργα και παραστάσεις της έχουν υποστηριχτεί από την ΕΡΤ, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Prague Quadrennial of Performance Design, την ZAO EXPO’22, Zao Miyagi στην Ιαπωνία, το Arts Council England, τον Δήμο Αθηναίων κ.α. Έχει παρουσιάσει έργα της στη V&A Museum (Λονδίνο», Royal Scottish Academy of Art and Architecture (Εδιμβούργο), 3331 Arts Chiyoda (Τόκυο), Battersea Arts Centre (Λονδίνο), Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), EYE Film Institute (Ολλανδία), Clermont-Ferrand International Short Film Festival (Γαλλία) και πολλά άλλα. Επίσης, Video art και ντοκιμαντέρ της έχουν λάβει διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ. Είναι επισκέπτρια καθηγήτρια σε πανεπιστήμια στο Λονδίνο, το Πόρτο και την Άγκυρα και έχει δημοσιεύσει πολλά δοκίμια.

Η δράση «Πρόσεξε μην νυχτωθείς εις την Παλαιόχωρα: μια κυθηραϊκή εμπειρία» πραγματοποιείται σε απόλυτο σκοτάδι, με ατομικά ακουστικά κλειστού τύπου, ώστε να αναδειχθεί η καθαρά ηχητική φύση του έργου, απαλλαγμένη από κάθε οπτικό περισπασμό.Το έργο περιέχει τρισδιάστατα ηχοτοπία δηλαδή ήχους που έχουν προέλθει από τρισδιάστατες ηχογραφήσεις αναπαράγοντας τη συνθήκη της ανθρώπινης τρισδιάστατης ακοής. Με αυτό τον τρόπο ο/η θεατής γίνεται πρωταγωνιστής/στρια, και βιώνει τον θρύλο που ξεδιπλώνεται γύρω του/της.

INFO Θέατρο Άβατον στις 16, 17 & 18 Μαΐου 2025. Ευπατρίδων 3 (μετρό Κεραμεικός). Παραστάσεις: 19.00, 20.00 & 21.00 – Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων (30 ανά παράσταση). Στην είσοδο θα σας δοθούν ατομικά ακουστικά κλειστού τύπου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για ηλικίες άνω των 16 ετών.