«Ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει ένα φεστιβάλ χορού σήμερα, εν μέσω ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, κοινωνικών κραδασμών, πολέμων, ατομικής και συλλογικής απομόνωσης και αποξένωσης από τη φύση»; Με αυτό το σκεπτικό πορεύτηκε στις λίγες ημέρες που είχε από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της τον περασμένο Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Τζένη Αργυρίου, προκειμένου να σχεδιάσει και να παρουσιάσει τη φετινή επετειακή του διοργάνωση, που ανοίγεται με πολλές δράσεις σε όλη την πόλη και την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το πολύπλευρο πρόγραμμα του Φεστιβάλ παρουσιάστηκε σήμερα από την ίδια στο Μουσείο Ακρόπολης, αφού άνοιξε την ομιλία της με μια αναδρομή στην πορεία του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (επειδή οι αριθμοί και οι ανασκοπήσεις δίνουν πάντα το διαυγές αποτύπωμα ενός πολιτιστικού θεσμού, σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ έχουν παρουσιαστεί 322 παραστάσεις ξένων ομάδων και 136 ελληνικών, με χορογράφους από το παγκόσμιο στερέωμα του σύγχρονου χορού και έχουν φιλοξενηθεί οι πρώτες εμφανίσεις 108 διεθνών ομάδων στην Ελλάδα).

Σημειώνουμε ότι η Τζένη Αργυρίου συνεχίζει την παράδοση που έχτισαν οι προηγούμενες καλλιτεχνικές διευθύντριες του Φεστιβάλ Βίκυ Μαραγκοπούλου (η επί 21 χρόνια καθοδηγήτριά του), Κατερίνα Κασιούμη και Λίντα Καπετανέα, τις οποίες δεν παρέλειψε να μνημονεύσει στην ομιλία της. Όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά: «Όραμά μου είναι ένα Κέντρο Χορού που θα κινείται ταυτόχρονα σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα και θα λειτουργεί ως χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, με ιδιαίτερο προσανατολισμό στους Έλληνες δημιουργούς. Ένα κέντρο που θα αγκαλιάζει τα διαφορετικά στάδια που εμπλέκονται στην καλλιτεχνική δημιουργία ενός έργου, την έρευνα, την παραγωγή, την παρουσίαση και την προώθηση. Ένα κέντρο που θα διευρύνει τα όρια της χορογραφίας μέσα από τη συνομιλία της με άλλες τέχνες, θα τροφοδοτεί το διάλογο των τεχνών με τις επιστήμες, τις παραδόσεις και τις τεχνολογίες, και θα φροντίζει για τη σύνδεση της τέχνης του χορού με την κοινωνία, τονίζοντας ότι ο χορός αποτελεί ένα πανάρχαιο και ζωτικής σημασίας μέσο έκφρασης για όλους.»

Τα ονόματα, η εξωστρέφεια, οι διαφορετικές δράσεις

Πώς απαντά λοιπόν η τέχνη του χορού στις δυσκολίες και τις αγωνίες της εποχής μας; Δεν έχουμε παρά να το διαπιστώσουμε στο φετινό πρόγραμμα του θεσμού που θα παρουσιάσει 20 συνολικά χορογραφικά έργα Ελλήνων και ξένων χορογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό στην 31η διοργάνωσή του από τις 18 έως τις 27 Ιουλίου. Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχτεί σημαντικούς χορογράφους όπως οι Maguy Marin, Χρήστος Παπαδόπουλος, Damien Jalet, Omar Rajeh και Kat Válastur.

Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι ξεκινά στις 18 Ιουλίου στην Κεντρική Σκηνή με το έργο «Mellowing» του Χρήστου Παπαδόπουλου που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. «Το έργο τιμά τους χορευτές που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον χορό, είναι ακόμα επί σκηνής και ερμηνεύουν με την ωριμότητά τους την κάθε κίνηση, την κάθε χορογραφική ιδέα. Σε μια ώριμη στιγμή του, το Φεστιβάλ ξεκινάει με μια ωδή στην ωριμότητα του σώματος».

Βασικό συστατικό του φετινού προγράμματος είναι οι πολλαπλές νέες συνεργασίες του Φεστιβάλ που μπαίνουν στις ράγες με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Οι δράσεις του Φεστιβάλ, ιδιαίτερα ενισχυμένες φέτος λόγω του επετειακού του χαρακτήρα και του ορόσημου των 30 χρόνων (1995-2025) που έφερε επιπλέον χρηματοδότηση 70.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού προς τον θεσμό – περιλαμβάνουν την ανάθεση μιας σειράς νέων έργων. Οι δράσεις σχετίζονται τόσο με το ιστορικό αρχείο του Φεστιβάλ εμπλέκοντας άμεσα την καλλιτεχνική δημιουργία στις κοινότητες της πόλης της Καλαμάτας και το φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας, όσο και με την παρουσία του χορού στην πόλη όλο τον χρόνο.

Από τα 20 έργα που αναμένονται να παρουσιαστούν, τα 12 από αυτά θα φιλοξενηθούν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, εκ των οποίων 5 στην Κεντρική Σκηνή, 6 στην Εναλλακτική Σκηνή και 1 παράσταση στο φουαγιέ.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβάνονται 6 παραστάσεις χορού στην πόλη, 8 βραδιές χορού σε πόλεις της Περιφέρειας, μία περιοδική επετειακή έκθεση και δύο νέες ενότητες: το «Dancing on Screen», μια ενότητα αφιερωμένη στη σχέση του χορού με την κινούμενη εικόνα και τον κινηματογράφο και η ενότητα «Συναντήσεις εκτός Σκηνής» που περιλαμβάνει μια συζήτηση μεταξύ της ευρύτερης κοινότητας του χορού και του κοινού πάνω στο θέμα της ηλικίας στην τέχνη αλλά και στην κοινωνία.

Πρωταγωνιστές

Οι πρωταγωνιστές του 31ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας προέρχονται από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Μ. Βρετανία, τον Λίβανο, την Ελβετία. Εκτός από τον Χρήστο Παπαδόπουλο που εγκαινιάζει τις εκδηλώσεις παρουσιάζοντας πρώτη φορά στην Καλαμάτα το έργο «Mellowing» με την ομάδα Dance On Ensemble, θα δούμε μεταξύ άλλων τη Maguy Marin, «μία από τις σημαντικότερες χορογράφους της εποχής μας, που, δέκα χρόνια μετά από την τελευταία παρουσίασή της στην Ελλάδα, έρχεται για πρώτη φορά στην Καλαμάτα με το Μay Β, ένα από τα κλασικά αριστουργήματα του σύγχρονου χορού του 20ου αιώνα», τον Damien Jalet, περιζήτητο χορογράφο με το ολοκαίνουργιο έργο του Thrice με την ομάδα Nagelhus Schia Productions (το έργο θα παρουσιαστεί στην Καλαμάτα αμέσως μετά την πρεμιέρα του στη Νορβηγία τον Ιούνιο του 2025).

Το φετινό Φεστιβάλ οργανώνει τις συνέργειες του με άλλους πολιτιστικούς φορείς, μορφωτικά ιδρύματα, δήμους, συλλόγους και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Ανώτερη Επαγγελματική της Σχολή, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Goethe, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, το Qualco Foundation, το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, οι Λέσχες Φιλίας του Δήμου Καλαμάτας, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας.

Όπως ενημέρωσε η Τζένη Αργυρίου σήμερα, «η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή ξεκινά στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την παρουσίαση δύο παραγωγών του Μπαλέτου και της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού. Εντός των επόμενων δύο ετών, θα υλοποιηθεί μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα παραστατικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής της εξωστρέφειας, η οποία υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η σημαντική αυτή συνεργασία θα κατοχυρωθεί επίσημα με ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογραφεί φέτος από την Εθνική Λυρική Σκηνή και τον Δήμο Καλαμάτας την ημέρα της έναρξης του Φεστιβάλ, δηλαδή στις 18.07.2025».

Σημειώνουμε ακόμη και το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων σε διάλογο με το πρόγραμμα των παραστάσεων: μία επετειακή έκθεση «Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού», η νέα ενότητα Dancing On Screen με προβολές ταινιών χορού και μία Συνάντηση εκτός Σκηνής.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας εδώ.

Πρόγραμμα παραστάσεων 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

DANCE ON ENSEMBLE | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

MELLOWING

Παρασκευή 18 Ιουλίου & Σάββατο 19 Ιουλίου | 22:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

MAGUY MARIN

MAY B

Δευτέρα 21 Ιουλίου | 21:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

NAGELHUS SCHIA PRODUCTIONS | DAMIEN JALET

THRICE

Τετάρτη 23 Ιουλίου | 21:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

KAT VÁLASTUR

DIVE INTO YOU

Παρασκευή 25 Ιουλίου | 21:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

OMAR RAJEH & MAQAMAT

BEYTNA

Σάββατο 26 Ιουλίου & Κυριακή 27 Ιουλίου | 21:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ANDREA SALUSTRI

MATERIA

Σάββατο 19 Ιουλίου | 19:00 & Κυριακή 20 Ιουλίου | 22:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΤΗ

THE KITCHEN DANCE: A HOUSE TRANCE VOCABULARY

Δευτέρα 21 Ιουλίου | 20:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

ΝΑΝΣΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Πέμπτη 24 Ιουλίου | 20:30 & 21:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

Επετειακή δράση για τα 30 χρόνια του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας, με δελτίο ελεύθερης εισόδου

ΞΕΝΙΑ ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ

SLAMMING

Παρασκευή 25 Ιουλίου | 20:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΡΩΣΣΕΤΟΥ

ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΕΒΗΚΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕΧΡΙ ΠΑΝΩ

Σάββατο 26 Ιουλίου | 19:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

THOMAS HAUERT & ΕΡΜΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ

FOR ALL WE KNOW

Κυριακή 27 Ιουλίου | 19:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΦΟΥΑΓΙΕ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ

ΡΑΝΤΑΡ

Κυριακή 20 Ιουλίου | 21:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Φουαγιέ

ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ | THE PLACE

REQUARDT & ROSENBERG

FUTURE CARGO

Σάββατο 19 Ιουλίου | 20:30 & Παρασκευή 25 Ιουλίου | 22:30

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

MARCO DA SILVA FERREIRA

FANTASIE MINOR

Εκτέλεση παραγωγής παντός χώρου από το Εθνικό Χορογραφικό Κέντρο της Καέν στη Νορμανδία.

Κυριακή 20 Ιουλίου | 20:00

Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας

Η παράσταση Fantasie Minor θα παρουσιαστεί και στις 19.07 στην Navarino Agora της Costa Navarino στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.

—

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ

ΦΩΝΕΣ

Τρίτη 22 Ιουλίου | 21:00

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας

Επετειακή δράση για τα 30 χρόνια του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας, με δελτίο ελεύθερης εισόδου

ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

EPILOGUE

2 παραστάσεις

Τρίτη 22 Ιουλίου | 22:30

Λιμάνι Καλαμάτας

EDOUARD HUE

DIVE

ERMIRA GORO

SKIPPING ON STARDUST

ΜΑΡΘΑ ΠΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

DANCE YOUR WAY OUT

Πέμπτη 24 Ιουλίου | 10:00 & 19:30

Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας

—

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διεύθυνση: Δάφνις Κόκκινος

2 παραστάσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Γ’ ΕΤΟΥΣ

Πέμπτη 24 Ιουλίου | 22:30

Λιμάνι Καλαμάτας

JASMIN VARDIMON

TOMORRO

ΔΑΝΑΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

THREE FRIENDS OF WINTER

—

ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξωστρέφειας του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ που υλοποιείται φέτος για πέμπτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους των πόλεων, θα παρουσιαστεί στις 20, 21, 22, 23, 24, 26 και 27 Ιουλίου σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Σπάρτης, του Άστρους Κυνουρίας, της Τρίπολης, του Ναυπλίου, του Ξυλοκάστρου, της Τρίπολης, της Πύλου και της Αρχαίας Ολυμπίας το έργο Future Cargo των Frauke Requardt και David Rosenberg από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συμπαραγωγή με το γνωστό κέντρο χορού The Place του Λονδίνου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών, στις 19.07 θα παρουσιαστεί στην Navarino Agora της Costa Navarino τo έργo Fantasie minor του Marco da Silva Ferreira και στις 26.07 θα παρουσιαστεί στην Πύλο σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος το έργο Future Cargo των Frauke Requardt και David Rosenberg από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συμπαραγωγή με το κέντρο χορού The Place του Λονδίνου. Επίσης, θα διοργανωθούν δύο εργαστήρια κίνησης: ένα εργαστήρι για γονείς και παιδιά από τη Σάνια Στριμπάκου στην Costa Navarino στις 15.07 και ένα εργαστήρι για ΑμεA από τις Ειρήνη Κουρούβανη και Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη στο Μουσείο Πάνου & Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά στις 21.07.