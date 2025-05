Ανήμερα της Πρωτομαγιάς, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, πρόσθεσε, μετά από σχετική απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μία ακόμη ιδιότητα στις τρεις που ήδη κατείχε. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος είναι και επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας για τη διεθνή βοήθεια (USAID) και επικεφαλής της Διοίκησης Εθνικών Αρχείων, είναι στο εξής και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας.

Ο Ρούμπιο διαδέχεται στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο τον Μάικ Γουόλς, ο οποίος απομακρύνθηκε εξαιτίας του σκανδάλου Signalgate: ο Γουόλς παραδέχτηκε ότι είχε συμπεριλάβει σε απόρρητη συνομιλία στην πλατφόρμα Signal, με αντικείμενο την επιχείρηση των ΗΠΑ κατά των Χούθι στην Υεμένη, τον δημοσιογράφο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, διευθυντή του περιοδικού The Atlantic.

Το φαινόμενο της συγκέντρωσης τόσων εξουσιών σε ένα πρόσωπο, όπως ο Ρούμπιο, έχει να συμβεί στην αμερικανική πολιτική από την εποχή του Χένρι Κίσινγκερ ο οποίος, κατά το διάστημα 1973-1975, μεσούντος του πολέμου του Βιετνάμ, είχε διατελέσει και υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, επί προεδρίας του Ρίτσαρντ Νίξον και του Τζέραλντ Φορντ. Το γεγονός ότι ο Ρούμπιο κατέχει αριθμό-ρεκόρ αξιωμάτων είναι ενδεικτικό της εμπιστοσύνης του προέδρου Τραμπ προς το πρόσωπό του αλλά και της στενής σχέσης την οποία έχει αναπτύξει με τη Σούζι Ουάιλς, σύμβουλο στρατηγικής του προέδρου και προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Εύλογα τίθεται το ερώτημα περί σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των τεσσάρων υπηρεσιών των οποίων ηγείται πλέον ο Ρούμπιο. Οι New York Times, οι οποίοι τον αποκαλούν «Υπουργό των Πάντων» (Secretary of Everything), διερωτώνται κατά πόσον ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα έχει πραγματικά τον χρόνο να ασκεί την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Πώς θα μπορεί ο Ρούμπιο να ταξιδεύει ανά τον κόσμο υπηρετώντας την αμερικανική διπλωματία, σε μια τόσο κρίσιμη εποχή, ενώ θα απαιτείται ταυτόχρονα και η παρουσία του στις ΗΠΑ για την εποπτεία των άλλων τριών υπηρεσιών των οποίων ηγείται;

Τα ερωτήματα

Ο αντίλογος είναι ότι ο Ρούμπιο δεν πρόκειται να παραμείνει για μεγάλο διάστημα στη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Αναλυτές εκτιμούν ότι για το συγκεκριμένο αξίωμα προαλείφεται ο επιχειρηματίας Στίβεν Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Οι ΝΥΤ έθεσαν επίσης προς το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών το ερώτημα ποιος θα είναι ο μισθός – ή οι μισθοί – του Ρούμπιο, τώρα που αναλαμβάνει τόσες αρμοδιότητες. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε, προφανώς, στο ερώτημα της εφημερίδας.

Γεγονός παραμένει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο τον οποίο ο Τραμπ, κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016, όταν και οι δύο διεκδικούσαν το χρίσμα του υποψήφιου προέδρου των Ρεπουμπλικανών, αποκαλούσε «ο μικρούλης Μαρκ», ενσαρκώνει το απόλυτο success story ενός γιου παράνομων μεταναστών – όπως πολλοί από αυτούς που απελαύνει μαζικά και χωρίς νόμιμες διαδικασίες ο Τραμπ. Σε ηλικία μόλις 53 ετών, ο Ρούμπιο, πρώην γερουσιαστής της Φλόριντα, του οποίου οι γονείς διέφυγαν από την κομμουνιστική Κούβα του Φιντέλ Κάστρο για να εργαστούν στις ΗΠΑ ως μπάρμαν και οικονόμος σε κατοικίες αντιστοίχως, ανήλθε στα υψηλότερα κλιμάκια της αμερικανικής πολιτικής.