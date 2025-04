Στο τρίτο επεισόδιο η Ιωάννα Σουφλέρη – βιολόγος και αρχισυντάκτρια στο ΒΗΜΑScience- μας συνοδεύει στο ταξίδι του Δαρβίνου με το σκάφος Beagle που άλλαξε την θεώρησή μας για τον κόσμο, σκοτώνοντας παρωχημένες αντιλήψεις.

Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε:

Για την πενταετή περιήγηση του Δαρβίνου στο Νότιο Ημισφαίριο

Για τις παρατηρήσεις που «γέννησαν» την ιδέα του

Για τον ευτυχή γάμο του με την Εμα Γουέτζγουντ

Για την άκρα μυστικότητα που κράτησε για την θεωρία του για σχεδόν δυο δεκαετίες

Για τον Αλφρεντ Ράσελ Ουάλας που κατέληξε στην ίδια θεωρία και ανάγκασε τον Δαρβίνο να κάνει το μεγάλο βήμα

