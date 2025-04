Την αναστάσιμη λειτουργία παρακολούθησαν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, μαζί με άλλους πιστούς, στην οποία χοροστάτησε ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Πατριάρχης Κύριλλος, πιστός υποστηρικτής του ρώσου ηγέτη και του πολέμου στην Ουκρανία.

Μερικές ώρες αφού κήρυξε μονομερή κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, για την οποία το Κίεβο είπε πως είναι μόνο λόγια καθώς οι μάχες συνεχίζονται, ο Πούτιν και ο Σομπιάνιν μετέβησαν στην κύρια εκκλησία της Μόσχας, τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρα Χριστού.

Κρατώντας ένα λεπτό κόκκινο κερί και φορώντας σκούρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα όπως και τις περασμένες χρονιές, ο ρώσος ηγέτης έκανε αρκετές φορές το σταυρό του όταν ο Κύριλλος είπε το «Χριστός Ανέστη».

JUST IN: 🇷🇺 Russian President Putin attend’s Easter service at Moscow’s Cathedral of Christ the Savior. pic.twitter.com/DMluyIH0BE

