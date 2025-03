Έκλεισε τα ξημερώματα το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ηλεκτρικό υποσταθμό που τροφοδοτεί τον αερολιμένα. Το διεθνές αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τα μεσάνυχτα της 21ης Μαρτίου.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς προκλήθηκε διακοπή ρεύματος σε όλο το αεροδρόμιο και οι υπεύθυνοι ζήτησαν από τους επιβάτες να απομακρυνθούν μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

«Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κλείσουμε το Χίθροου μέχρι τις 23.59 της 21ης Μαρτίου 2025» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τους υπεύθυνους του αεροδρομίου.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.

To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.

Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025