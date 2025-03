Πολιτική αναταραχή στην Τουρκία προκάλεσε η σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η σύλληψή του έρχεται λίγες μέρες πριν τις προκριματικές εκλογές (23/3) του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), στις οποίες ο Ιμάμογλου αναμενόταν να επιλεγεί ως υποψήφιος πρόεδρός του και άρα να θέσει εαυτόν απέναντι από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Λίγο μετά την αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη σήμανε συναγερμός στις Αρχές, που απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις στην πόλη για τέσσερις μέρες, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν πιθανές αντιδράσεις. Δρόμοι έκλεισαν, η πρόσβαση στο X, το YouTube, το Instagram και το TikTok γίνεται με δυσκολία, ενώ ανακλήθηκαν και οι άδειες των αστυνομικών.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Turkey has restricted access to multiple social media platforms including X, YouTube, Instagram and TikTok; the incident comes as Istanbul mayor Ekrem Imamoglu and dozens of others are detained in events described by the opposition as a «coup» pic.twitter.com/5ldegqQCH3

— NetBlocks (@netblocks) March 19, 2025