Επίθεση σε επιβατικό τρένο στο Πακιστάν από Βελούχους αντάρτες με τραγικό απολογισμό πολλούς νεκρούς αλλά και ομήρους. Τουλάχιστον 6 επιβάτες και 27 δράστες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 155 επιβάτες πιάστηκαν όμηροι πολλοί από τους οποίους στη συνέχεια απελευθερώθηκαν σε επιχείρηση του στρατού.

Οι Βελούχοι αυτονομιστές επιτέθηκαν σε τρένο αφού ανατίναξαν τμήμα σιδηροτροχιών και πήραν ομήρους εκατοντάδες επιβαίνοντες του τρένου στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας στο οποίο μαίνεται ο ανταρτοπολέμος ο οποίος έχει κλιμακωθεί θεαματικά από πέρυσι.

Οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να απελευθερώσουν «πάνω από 155» επιβάτες που κρατούνταν όμηροι στο τρένο, που έγινε στόχος επίθεσης στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, η οποία γειτονεύει με το Ιράν και με το Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσεν Νάκβι.

Baloch Army carried out a major attack in Pakistan; BLA took more than 150 passengers hostage, including Army personnels, in the Jaffar Express train going from Quetta.

Six Pakistan Army soldiers were also killed in the Hijack process.#Balochistan #TrainHijack pic.twitter.com/ZjAo2rwX21

