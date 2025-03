Άλλον ένα προκλητικό γύρο νίκης έκανε το βράδυ της Τρίτης, αυτή τη φορά στην αίθουσα της Βουλής, ο Ντόναλντ Τραμπ. Με όχημα την ομιλία του στην Ολομέλεια του Κογκρέσου, επιχείρησε να προωθήσει τη σωρεία δραστικών αλλαγών στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική που λανσάρει η κυβέρνησή του ήδη από τις πρώτες έξι εβδομάδες.

Εκφωνώντας τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ομιλία – μία ώρα και 40 λεπτά – στη σύγχρονη προεδρική ιστορία, ενώπιον των δυο σωμάτων της εθνικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ , ο Τραμπ αναφέρθηκε ξανά σε πολλά από τα θέματα που ενίσχυσαν την προεκλογική του εκστρατεία του και αφιέρωσε λίγο χρόνο στην αποκάλυψη νέων πολιτικών, όπως έκαναν παραδοσιακά οι αμερικανοί πρόεδροι σε αυτές τις περιπτώσεις.

Για την ιστορία, ο 78χρονος Ρεπουμπλικάνος συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ. Το κατείχε ο Δημοκρατικός προκάτοχός του Μπιλ Κλίντον, που μιλούσε στην Ολομέλεια του Κογκρέσου, επί σχεδόν μιάμιση ώρα, για την Κατάσταση της Ένωσης το 2000.

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», λέγοντας πως εργάζεται με «όλους» τους «ενδιαφερόμενους» για να το «επιτύχει».

«Τη χρειαζόμαστε αληθινά για τη διεθνή ασφάλεια και θεωρώ πως θα την αποκτήσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα την αποκτήσουμε. Θα εγγυηθούμε την ασφάλειά σας, θα σας κάνουμε πλούσιους και, μαζί θα οδηγήσουμε τη Γροιλανδία σε ύψη που ποτέ δεν θα φανταζόσασταν πως είναι εφικτά», είπε, απευθυνόμενους στους κατοίκους της τεράστιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

Επανέλαβε εξάλλου ότι οι ΗΠΑ θα «πάρουν πίσω» τη Διώρυγα του Παναμά, μετά την ανακοίνωση πως δυο λιμάνια τα οποία ανήκαν σε κολοσσό του Χονγκ Κονγκ, την εταιρεία Hutchinson, πωλήθηκαν σε κοινοπραξία υπό αμερικανική ηγεσία.

«Για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εθνική μας ασφάλεια, η κυβέρνησή μου θα πάρει πίσω τη Διώρυγα του Παναμά, κι ήδη αρχίσαμε να το κάνουμε», είπε ο πρόεδρος, προφανώς αναφερόμενος στην αγοραπωλησία, η οποία έγινε γνωστή χθες Τρίτη.

Ήταν τέτοια η ορμή του λόγου του, που ο πρόεδρος υποσχέθηκε μέχρι κι ότι η αμερικανική σημαία θα κυματίσει και στον… Άρη.

Οι τελωνειακοί δασμοί ίσως προκαλέσουν κάποια «αναταραχή» στην αμερικανική οικονομία, αλλά «συμφωνούμε ήδη» γι’ αυτό, εκτίμησε ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, την ώρα που τα χρηματιστήρια σημειώνουν χαμηλές πτήσεις και η παγκόσμια αγορά κρατά την ανάσα της, αγωνιώντας για τις επόμενες κινήσεις του πλανητάρχη, υπό την απειλή ενός εμπορικού πολέμου με διεθνείς διαστάσεις και συνέπειες.

Πάντως, είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνωρίζει χωρίς περιστροφές ότι οι τελωνειακοί δασμοί θα έχουν αντίκτυπο στην αμερικανική οικονομία. Ως τώρα, υποσχόταν πως οι τιμές θα… πέσουν, ότι οι Αμερικανοί δε θα αισθανθούν καμιά συνέπεια και ότι το κόστος θα το πληρώσουν οι ξένες εταιρείες.

In his Address to Congress, President Trump claims the Golden age is back as inflation shoots up, the stock market is struggling, the Fed models are projecting declining GDP and our allies hate us. pic.twitter.com/jmIKeBsq46

«Οι τελωνειακοί δασμοί θα κάνουν τις ΗΠΑ πλούσιες και σπουδαίες ξανά», διαβεβαίωσε. «Αυτό θα γίνει μάλιστα μάλλον γρήγορα. Θα υπάρξει κάποια αναταραχή, αλλά είμαστε σύμφωνοι γι’ αυτό. Δεν θα είναι τίποτα σπουδαίο», είπε, εκτιμώντας πως θα χρειαστεί κάποια περίοδος «προσαρμογής» στα μέτρα αυτά.

Ο Τραμπ διεύρυνε την επιθετική εμπορική πολιτική του, ανακοινώνοντας σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές από Καναδά, Μεξικό και Κίνα. Παρά την πτώση των αγορών, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δε θα υποχωρήσει και επέμεινε ότι περισσότεροι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Απριλίου.

«Άλλες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει δασμούς εναντίον μας για δεκαετίες και τώρα είναι η σειρά μας να αρχίσουμε να τους χρησιμοποιούμε εναντίον αυτών των άλλων χωρών», είπε.

Νωρίτερα χθες, ο Χάουαρντ Λούτνικ, υπουργός Εμπορίου, είχε δηλώσει ότι ο κ. Τραμπ θα μπορούσε να ανακοινώσει μια νέα ευνοϊκότερη και πιο συμβιβαστική εμπορική συμφωνία με το Μεξικό και τον Καναδά, το συντομότερο την Τετάρτη. Αλλά ο πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά στην ομιλία του στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος φρόντισε να επευφημηθεί ζωηρά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Ίλον Μασκ, στον οποίο ανέθεσε να περικόψει δραστικά τις δαπάνες του ομοσπονδιακού κράτους και να μειώσει προσωπικό υπηρεσιών ή υπουργείων — όταν δεν τις κλείνει.

Μίλησε για «πολλές απάτες» που εντοπίστηκαν «χάρη σε μια ομάδα πολύ έξυπνων ανθρώπων, κυρίως νέων, υπό τη διεύθυνση του Ίλον (…) Ευχαριστώ Ίλον, κάνεις τεράστια δουλειά», είπε καθώς ο επικεφαλής εταιρειών όπως η Tesla και η SpaceX σηκωνόταν από τη θέση του.

Ο Ρεπουμπλικάνος απαρίθμησε δαπάνες ανώφελες ή κατ’ αυτόν οφειλόμενες σε απάτες, υποστηρίζοντας για παράδειγμα πως κάποιο πρόσωπο, ηλικίας «360 ετών», λάμβανε επιδόματα πρόνοιας.

Ακόμη, ο Ντόναλντ Τραμπ ειρωνεύτηκε τη διεθνή βοήθεια που παρεχόταν για παράδειγμα στο Λεσότο, χώρα που «κανένας δεν άκουσε ποτέ να μιλούν γι’ αυτήν».

Οι ΗΠΑ έπαψαν πια να είναι «woke χώρα», πέταξε άλλο ένα πυροτέχνημα ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους, που προχώρησε στην κατάργηση, στο όνομα της «κοινής λογικής», προγράμματα για τη μείωση των ανισοτήτων λόγω φυλής ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ή για την ενεργειακή μετάβαση.

Υποσχέθηκε —ταυτόχρονα— να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του κράτους και να μειώσει τους φόρους για «όλους».

Καταφέρθηκε επανειλημμένα εναντίον του Δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, κατ’ αυτόν αποκλειστικά υπεύθυνου για τον πληθωρισμό.

Ο άλλοτε ανιματέρ τηλεοπτικής εκπομπής του είδους που αποκαλείται «ριάλιτι» δεν παρέλειψε η ομιλία να έχει στιγμές που απευθύνονταν στο θυμικό. Ανακοίνωσε για παράδειγμα πως ονομάζει μικρό αγόρι που πάσχει από καρκίνο πράκτορα της Secret Service, της ειδικής αστυνομικής υπηρεσίας που εγγυάται την ασφάλεια πολιτικών και άλλων προσωπικοτήτων. Κι εξήρε τις μητέρες παιδιών που σκοτώθηκαν από μετανάστες χωρίς χαρτιά.

13-year-old D.J. Daniel was diagnosed with brain cancer and given five months to live — and that was six years ago.

Since then, D.J. and his dad have been on a quest to make his dream come true — and tonight, President Trump made him an honorary member of the Secret Service. pic.twitter.com/9FuDCUIfos

